Fotoğraflar büyük tepki çekmişti... Bakan Murat Kurum'dan 'Ayder Yaylası' açıklaması

26 Aralık 2022 Pazartesi, 16:05

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıllarda ''Kirlettik, rezil ettik'' Ayder Yaylası'nın son halini gösteren fotoğraflar, sosyal medyada tepkiye yol açtı.

Ayder Yaylası'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen "kentsel dönüşüm" çalışmaları kapsamında, yeşilin yerini alan dev inşaatların hız kesmeden devam ettiği görüldü. Sosyal medyada birçok kullanıcı Ayder Yaylası'nın doğal güzelliğinin bozulduğunu belirterek duruma isyan etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, tepkiler üzerine bir açıklama yaptı. Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ayder'imizin güzelliğini bozan yapıları kaldırıyoruz. Yöresel mimariye uygun bir tesis yaparak hepsini aynı çatı altında topluyoruz. Bunu da doğal yapısı tahrip edilmiş 17 bin 478 metrekare alanın sadece 3 bin 863 metrekarelik kısmına yapıyoruz. Geri kalan 13 bin 615 metrekare yeşil alan olacak. Doğal doku daha da ortaya çıkınca, yeni Ayder'imiz bugünden güzel değil, çok daha güzel, yeşil ve yaşanabilir olacak" dedi.

BİR AÇIKLAMA DA BAKANLIKTAN

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise Ayder Yaylası'nda var olan çarpık ve afet riski altındaki yapıların yenilendiği, kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi sağlanırken afet risklerinin bertaraf edildiği, bölgenin doğal özelliklerinin korunarak bölgedeki yapı yoğunluğunun azaltılması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, "Ayder'e, İlbank eliyle yapılan çalışmalar kapsamında alt yapı tamamıyla yenilendi. 3 kilometre bisiklet yolu, 6 kilometre içme suyu hattı, 7 kilometre kanalizasyon ve yağmur suyu hattı ile atık su arıtma tesisi yapıldı. Sağlıklaştırma çalışmaları tamamlandı. Otopark problemini çözmeye yönelik Ayder girişine tamamen doğal yapıyı bozmadan yerin altında olacak şekilde 1750 adet araçlık kapalı otopark inşa edildi. Vatandaşlar, ringlerle tesislerden yararlanabilecek. Ayrıca termal otel ve 6 adet yapıdan oluşan konaklama birimi yapım süreci tamamlanmak üzere. Yapılan bloklar yöresel yayla mimarisine ve mevcut arazi eğimine uygun olarak inşa edildi. İnşa edilen 6 blok tamamen doğal taş ve ahşap kaplamalar ile görselleştirildi. Yeni Ayder projesi kapsamında ayrıca toplam 5 adet ahşap seyir terası ve yürüyüş yolları da mevcut" denildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Ağustos 2017’de, katıldığı AKP Rize İl Başkanları Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında, Ayder Yaylası ile ilgili, "Şu anki Ayder Yaylası bizim temsilimiz olamaz. Allah’ın bize verdiği Ayder bambaşka, ama biz Ayder’i kirlettik, rezil ettik. Ayder’i kentsel dönüşüm, değişimle şanına yakışır bir hale getireceğiz. Aynı değişim dönüşümü de Uzungöl’de yapmamız lazım" değerlendirmesinde bulunmuştu.