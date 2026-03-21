Frankfurt'ta İmamoğlu'na destek açıklaması: 'Sivil darbenin üzerinden tam bir yıl geçti'

CHP Frankfurt Birliği Başkanı Ercan Beğen, yaptığı konuşmada, 19 Mart 2025’ten bu yana yaşanan sürece işaret ederek, Ekrem İmamoğlu’nun 15,5 milyon oyla cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendiğini hatırlattı ve “Ekrem Başkan’a sahip çıkıyor, onu destekliyoruz” dedi.

"YAPILAN TÜM TUTUKLAMALAR HAKSIZ, HUKUKSUZ VE SİYASİ NİTELİKTEDİR"

Beğen, konuşmasında şunları kaydetti:

“Bugün ülkemizde yapılan sivil darbenin üzerinden tam bir yıl geçti. Ekrem Başkanımız mahkum edildi, diploması yok sayıldı. Bu durum, 35 yıl önce Ali Amca ve Ayşe Teyze’nin satın aldığı tapu senedinin iptal edilmesine eş değerdir. Tutuklanan belediye başkanlarımız da aynı durumla karşı karşıya. Yapılan tüm tutuklamalar haksız, hukuksuz ve siyasi niteliktedir. Ekrem Başkanımızın ve diğer belediye başkanlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.”

"EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR"

CHP'nin 19 Mart'tan bu yana düzenlenen mitinglerine işaret eden Beğen, "Millet iradesine sahip çıkıyor mitingleri 19 Mart’tan itibaren devam ediyor. Halkımız şunu istiyor: Cumhurbaşkanı adayımı yanımda, sandığı önümde görmek istiyorum. 15,5 milyon oyla desteklediğimiz Ekrem Başkana sahip çıkmalıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz bu partiyi Atatürk ile kurduk. Sizin iradeniz önünde hiçbir güç duramayacaktır. Tarih, bu dayanışma gücünüzü ve iradenize sahip çıkmanızı yazacaktır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diye konuştu.

Etkinlikte, açıklamanın ardından Ekrem İmamoğlu’nun mesajı da katılımcılara okundu.