Frankfurt uçağında fenalaşan yolcuya ilk müdahale... Yardımına Canan Kaftancıoğlu yetişti
Türk Hava Yolları'nın (THY) Frankfurt'a sefer yapan uçağında fenalaşan yolcuya, aynı uçakta bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu müdahale etti.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun geçen cumartesi günü bir panel için Almanya’nın Frankfurt kentine gitmek üzere bindiği Türk Hava Yolları'na ait uçakta bir yolcu fenalaştı.
Yolcuya, mesleği hekimlik olan Canan Kaftancıoğlu müdahale etti.
Müdahale anlarını başka bir yolcu cep telefonuyla kaydetti. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.
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