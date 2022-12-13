Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu'na destek: 'İstanbul yargılanıyor'

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu “Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için sosyal medya hesabından destek paylaşımında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
13 Aralık 2022 Salı, 15:16
Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu'na destek: 'İstanbul yargılanıyor'
Abone Ol google-news

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla yargılanmasına yarın devam edilecek.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından İmamoğlu'na destek paylaşımında bulundu.

Kaftancıoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sadece İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu değil, 16 milyon İstanbullunun iradesi ve İstanbul yargılanıyor” dedi.

Başta CHP’liler olmak üzere birçok sosyal medya kullanıcısı “İstanbulYargılanıyor” etiketiyle Twitter’dan paylaşımda bulundu.



Ekrem İmamoğlu canan kaftancıoğlu dava

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler