Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu'na destek: 'İstanbul yargılanıyor'

13 Aralık 2022 Salı, 15:16

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla yargılanmasına yarın devam edilecek.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından İmamoğlu'na destek paylaşımında bulundu.

Kaftancıoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sadece İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu değil, 16 milyon İstanbullunun iradesi ve İstanbul yargılanıyor” dedi.

Başta CHP’liler olmak üzere birçok sosyal medya kullanıcısı “İstanbulYargılanıyor” etiketiyle Twitter’dan paylaşımda bulundu.

Sadece İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu değil, 16 milyon İstanbullunun iradesi ve İstanbul yargılanıyor!#İstanbulYargılanıyor



??14 Aralık 2022

??İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi (Kartal)

?11.00 pic.twitter.com/Qat7PxUyOO — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) December 13, 2022



