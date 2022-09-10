Fuat Oktay'ın oğlunun düğününde 'bakanlık sanatçıları görevlendirildi' iddiası
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın oğlunun 5 Eylül’deki nikâh töreninde karşılama müziği çalan keman sanatçılarının bakanlık personeli olduğu iddiası Meclis’e taşındı. CHP’li Emir, iddiaları Oktay ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a sordu.
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın 5 Eylül’de evlenen oğlu Mustafa Emin Oktay’ın nikâh töreninde karşılama müziği çalan müzisyenlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları olduğunu iddia etti. İddiasını TBMM gündemine taşıyan Emir, Oktay’ın ve Bakan Ersoy’un yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.
“Eğer iddialar doğru ise, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, devlet erkanının şahsi işlerinde kullanılabilirler mi?” diyen Emir, “Böylesine keyfi ve tüm bürokrasi kurallarını hiçe sayan uygulamaya kimlerin de izin verdiği araştırılmalı ve ortaya çıkartılmalıdır” ifadelerini kullandı.
Emir, Oktay ve Ersoy’a şu soruları yöneltti:
“Bakanlık sanatçılarının Fuat Oktay’ın oğlunun nikâh töreninde görevlendirildiği iddiası doğru mu? Sanatçılara bu
talimat kim tarafından verildi?
Sanatçılar hangi kriterlere göre seçildi? Herhangi bir ücret
ödendi mi? Geçtiğimiz yıllarda
benzer uygulama yapıldı mı?
Sanatçılar talimatla mı yoksa
gönüllü mü geldi?”
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