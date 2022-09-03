HDP'li Filiz Kerestecioğlu'ndan Oktay'a 'Ankara Emniyeti' sorusu

03 Eylül 2022 Cumartesi, 21:48

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Ankara Emniyeti'nin protesto haklarını kullanan yurttaşlara yönelik şiddetini Meclis gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na soru önergesi veren Kerestecioğlu; Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın eyleminde bir öğretmeni "Alın bunu" diyerek gözaltına aldıran Ankara Emniyeti ve Emniyet Müdür Yardımcısı Mukadder Kardiyen'in yurttaşlara saldırgan bir tutum içinde olduğunu belirtti.

Kardiyen ve Ankara Emniyeti'nin daha önceki birçok eylemde kadınları hedef aldığını söyleyen Kerestecioğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tutumunu da eleştirerek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a “İşkence uygulayan Emniyet Müdür Yardımcısı’na destek açıklayan ve saldırıya uğrayan yurttaşı hedef gösteren Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı görevine devam edecek midir? Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanı olduğu dönemde işkence ve kötü muamele uyguladığı tespit edilen kolluk güçlerine herhangi bir soruşturma açılmış mıdır?” diye sordu.

Hedef gösterilen öğretmenin sosyal lince maruz bırakıldığını belirten Kerestecioğlu, "Ankara Emniyeti mensupları uzunca süredir yurttaşların anayasal haklarını kullanarak düzenledikleri toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde özellikle kadınlara karşı saldırgan bir tutum sergilemekte, kameralar önünde işkenceyle gözaltı işlemi yapmaktadır. Son olarak, taleplerini dile getirmek üzere 30 Ağustos 2022’de Ankara’da bir araya gelen Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’na üye öğretmenlere biber gazıyla saldırılmış, 2 avukat ve 4 öğretmen olaylar sırasında gözaltına alınmıştır. Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Mukadder Kardiyen’in bir kadın öğretmene şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşılmış ve toplumun tepkisini çekmiştir. Ancak Emniyet Teşkilatı’ndan sorumlu İçişleri Bakanı, işkenceci personel hakkında soruşturma başlatmak yerine saldırıya uğrayan yurttaşın siyasi kimliğini paylaşarak, kişiyi sosyal linçe maruz bırakmıştır" ifadelerini kullandı.

"SOYLU GÖREVİNE DEVAM EDECEK Mİ?"

Kerestecioğlu "Mukadder Kardiyen ve mensubu olduğu Ankara Emniyeti, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının protestosunda, 2022 ODTÜ Onur Yürüyüşü’nde, Çorlu Tren Katliamı ailelerinin AYM önündeki nöbetinde, Suruç Katliamı anmalarında, ‘Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur’ diyerek Afrin’deki askeri operasyona karşı çıktıkları için gözaltına alınan TTB üyelerine destek açıklamasında, Üniversiteli Feminist Kollektif’in ‘Kadın Üniversitesi İstemiyoruz’ eyleminde protesto haklarını kullanan yurttaşlara ve görevlerini yapmaya çalışan basın emekçilerine saldırı, tehdit ve hakarette bulunmuştur. 5 Mayıs 2022’de HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakarak provokasyon yaratmaya çalışan grubu önlemek isteyen HDP’liler de Ankara Emniyeti’nin biber gazlı ve fiziksel saldırısına uğramış, bir polis Milletvekili Ayşe Acar Başaran’ı ‘seni çivilerim’ sözleriyle tehdit etmiş ve bugüne dek memur hakkında herhangi bir işlem yürütülmemiştir" dedi.

Kerestecioğlu, Oktay’a şu soruları yöneltti:

“İşkence uygulayan Emniyet Müdür Yardımcısı’na destek açıklayan ve saldırıya uğrayan yurttaşı hedef gösteren Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı görevine devam edecek midir? Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanı olduğu dönemde işkence ve kötü muamele uyguladığı tespit edilen kolluk güçlerine herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? Ankara Emniyeti işkence ve kötü muameleyi özellikle kadınlara uygulamak için talimat mı almıştır? Milletvekili Ayşe Acar Başaran’ı tehdit eden memur hakkında niçin herhangi bir işlem yapılmamıştır? Silahlı görev yapan kişilerin psikolojik olarak sağlıklı olmasının ve sağlıklı kalmasının hem kişilerin kendi sağlığı hem de toplum sağlığı için birincil önemde olduğu psikiyatri derneği raporlarında da ifade edilmektedir. Bu bağlamda aynı zamanda silahlı personele periyodik muayene ve denetimler yapılması tavsiye edilmektedir. Emniyet personeli bu şekilde bir kontrol ve denetime tabi midir?”