Furkan Apartmanı davasında yeni gelişme: 3 tutuklu sanık tahliye edildi

Yayınlanma: 27.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.04.2024 - 07:12

Duruşmada firari sanıklar ve bina müteahhitleri H.H.S ve A.D.S’nin avukatı, “Gaziantep ve Hatay’daki binalar içerisinde yalnızca bu bina yıkıldı” diyerek sanıkların masum olduğunu iddia etti. Kararda fenni mesul Y.Y’nin tutukluluk halinin devamına karar verilirken, dükkân sahibi tutuklu sanıklar N.A., F.Ö. ve E.Ö. tahliye edildi.

Cumhuriyet’e konuşan kayıp yakını avukatı Figen Peri, “Yapım aşamasındaki statik proje ve mimari proje arasındaki uyumsuzluk ve yine yapım aşamasında çıkılan kaçak teras kattır. Tutuklu sanıkların tahliye edilmesi kabul edilemez. Ayrıca, firarilerin avukatı ısrarla kaçak katın tapu mülkiyeti olduğunu söylüyor. Oysa, tapulu dediği yer, kaçak olan teras kat değil, zemin kattaki kapıcı dairesi” dedi.