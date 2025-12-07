Galatasaray Lisesi Geleneksel Kış Pilav Günü'nde Fatih Altaylı ve Remzi Sanver'e destek pankartı!

Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Kış Pilav Günü’nde tutuklu gazeteci Fatih Altaylı ve Can Holding soruşturmasında tutuklanan eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Remzi Sanver’in fotoğraflarının bulunduğu ve üzerinde Tevfik Fikret’in “Bir eğik baş bir boyunduruktan ağırdır boynuma; Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir şairim” şiirinin yazılı olduğu pankart Galatasaray Lisesi’ne asıldı.

Pankartın hemen altında, MESEM protestosunda tutuklanan 16 TİP'li öğrenciden Elif Akın'ın fotoğrafı da yer aldı.

Tevfik Fikret de 1908 ve 1910 yılları arasında Galatasaray Lisesi’nin müdürlüğünü yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

Altaylı’nın tutuklanmasının ardından Galatasaray Lisesi’nden devre arkadaşları bir açıklama yaparak karara tepki göstermişti.

“Sorarlarsa bizdendir” başlıklı yazıda “Galatasaray Lisesi’nden devre arkadaşımız, değerli gazeteci ve yorumcu Fatih Altaylı’nın yaşadıkları bizleri derinden üzmüştür. Ancak asıl endişemiz, 2025 yılında, yani 21. yüzyılda, özgürlükçü değerlere sahip olması gereken güzel vatanımızda, hiçbir tehdit unsuru içermeyen sözler nedeniyle bir gazetecinin gözaltına alınması, savcılığa ve mahkemeye sevk edilmesi ve tutuklanmasıyla karanlık bir döneme doğru sürüklendiğimizi hissetmemizdir” denilmişti.