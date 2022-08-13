AKP'nin 21. kuruluş yıl dönümüne özel: Recep Tayyip Erdoğan'ın unutulmayacak sözleri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 Nisan 2017'de, hükümet sisteminin değiştirilmesinin oylandığı referandum öncesinde, yeni sisteme "hayır" diyenlere karşı ( 23 milyon 758 bin 401 seçmen) "16 Nisan aynı zamanda 15 Temmuz'un bir cevabı olacaktır. Ve 'hayır' diyenlerin konumu aslında 15 Temmuz'un bir yerde de yanında yer almaktır. Bunu kimse sağa sola çekmesin" dedi. Erdoğan 9 Nisan'daki miting konuşmasında da "Kim hayır diyor? İmralı, Kandil, FETÖ. Bunlar hayır dediğine göre burada düşünmek gerekmez mi? Söyle bana arkadaşını söyleyim sana kim olduğunu" ifadesini kullandı.