AKP'nin 21. kuruluş yıl dönümüne özel: Recep Tayyip Erdoğan'ın unutulmayacak sözleri...
Tarih, 8 Ocak 2008, Erdoğan Avustralya Melbourne’de bulunan SBS radyonun konuğu olarak konuşurken terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’dan “SAYIN” diye bahsetti. Recep Tayyip Erdoğan, şehitler için de “kelle” ifadesini kullanmıştı.
Recep Tayyip Erdoğan “Sayın Öcalan düşüncelerinin değil su anda almış olduğu kellelerin hesabını veriyor.” ifadelerini kullandı. Yurttaşların şikayeti üzerine Erdoğan hakkında manevi tazminat davası açıldı. Mahkeme Başbakan Erdoğan’ı 6 davacıya ayrı ayrı 3’er yeni kuruş ödemeye mahkûm etti.
Partisinin Rize İl Kongresi’ne katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 asker ve polisin şehit olduğu Gara Katliamı (15 Şubat 2021) hakkında konuştuktan sonra, bir "espri"li anısını anlatıp gülmüş, muhalefetin tepkisini çekmişti.
Harekata ilişkin uzun bir konuşma yapan Erdoğan, bu konunun ardından "Biz şimdi kendimize bakalım. Biz ne olacağız?" diyerek partisinin kongre gündemine döndü. Salonun dolu olmasıyla övünen Erdoğan, "Salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ve salon lebaleb dolu" şeklinde konuşmuştu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında, 9'uncu yılı nedeniyle eylemler yapılan Gezi Direnişi'ni ve Gezi eylemcilerini hedef alırken hakarete başvurmuştu.
Erdoğan, eylemciler için "Bunlar çürük, bunlar sürtük" ifadelerini kullanmış, oldukça tepki çekmişti.
Saadet Partisi bu sözlere tepkisini, hazırladığı bir videoyla paylaşmıştı.
Mikrofon değil, siyaset anlayışı bozuk.#AhlaklıSiyaset pic.twitter.com/lE1W0Nd8yG— Saadet Partisi #İnsancaYaşam (@SaadetPartisi) June 2, 2022
Erdoğan'ın 11 Şubat 2006'da Mersin ziyareti sırasında çiftçi Mustafa Kemal Öncel'in, “Çiftçinin hali ne olacak, anamız ağladı” sözüne, Erdoğan, “Ananı da al git” yanıtını vermişti.
Yıllar sonra ortaya çıkan çiftçi Öncel, geride kalan 15 yıllık sürede başına gelmeyenin kalmadığını, hakkında birçok dava açıldığını aktarmıştı.
Başbakan Erdoğan’ın Soma’da kendisine yönelik protestolar sırasında tokatladığı bir gence, ‘Niye kaçıyorsun ulan İsrail dölü’ dediği yayınlanan videolarda duyulmuş ve dünya çapında epey tepki toplamıştı.
Daha sonra Tel Aviv Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Doğan Işık, “Başbakanımıza atfedilen ifadeler tamamıyla gerçek dışıdır. Sayın Başbakanımız hiçbir şekilde iddia edildiği gibi bir ifadede bulunmamıştır” dedi. Işık bu açıklamayı Dışişleri Bakanlığı’nın talimatıyla yaptığını belirtti. Videoda duyulan sesin kime ait olduğu hala gizemini koruyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 Nisan 2017'de, hükümet sisteminin değiştirilmesinin oylandığı referandum öncesinde, yeni sisteme "hayır" diyenlere karşı ( 23 milyon 758 bin 401 seçmen) "16 Nisan aynı zamanda 15 Temmuz'un bir cevabı olacaktır. Ve 'hayır' diyenlerin konumu aslında 15 Temmuz'un bir yerde de yanında yer almaktır. Bunu kimse sağa sola çekmesin" dedi. Erdoğan 9 Nisan'daki miting konuşmasında da "Kim hayır diyor? İmralı, Kandil, FETÖ. Bunlar hayır dediğine göre burada düşünmek gerekmez mi? Söyle bana arkadaşını söyleyim sana kim olduğunu" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu günlerde ziyaret ettiği Cemevi ile gündemde.
2011 yılında neredeyse katıldığı her mitingte CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Alevi kimliği üzerinden propaganda yapan Erdoğan, şu sözleri farklı alanlarda defalarca tekrarlamıştı:
“Biliyoruz ki Sayın Kılıçdaroğlu Alevilik kültürüyle yetişmiş bir insandır, Alevidir.”
''Hani Alevilik kültüründen gelen birisidir ya, hani Alevilik vardır ya kendisinde.”
“Malum Alevilik kültüründendir ya, kendisi de Alevidir ya.”
Şu anda Cumhur İttifakı çatısı altında birlikte olan MHP Genel Başkanı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birbirlerini hedef aldıkları çirkin sözler, zaman zaman arşivlerden çıkartılıyor.
İşte Erdoğan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelttiği hakaretler:
*Gerçekten acınacak bir hali var!
*MHP'yi küçülten bu adamla bir yere varamazsın.
*MHP'nin genel başkanı olan zat, sen zaten uçma özürlüsün.
*Milliyetçiyim diyen MHP genel başkanı önce gitsin, bu milletin edebinden nasiplensin. Bu milletin adabını öğrensin.
*Önce haddini bileceksin. Bir taraftan da milliyetçi ayaklarına takılacaksın.
*Bunu ispat edemezsen alçaksın, namertsin.
*MHP'nin başındaki beyefendi, aile nedir bilmez, onun böyle bir derdi yok. Çoluk nedir, çocuk nedir bilmez. Evlenmemiş de olabilirsin o ayrı mesele ama sen ailenin kadir kıymetini bilmezsin
*Bu adam siyasette çırak bile olamadı ve olamayacak da.
*Genelkurmay başkanımızın atılacak tırnağının bir paresi bile olamazsın.
*Ağzından salyalar akıyor.
*Ey Bahçeli, bildim bileli o koltukta oturuyorsun. Hiçbir işe yaramadın.
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