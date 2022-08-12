Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: CHP, AKP’yi geride bıraktı

"Erken seçim olması durumunda hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltilen vatandaşların verdikleri cevaplara göre -kararsızların dağıtılması halinde- partilerin oy oranları şu şekilde oldu:

CHP: Yüzde 29,9.

AKP: Yüzde 28,5.

İYİ Parti: Yüzde 13,3.

HDP: Yüzde 10,5.

MHP: Yüzde 7,1.

DEVA Partisi: Yüzde 5,1.

Zafer Partisi: Yüzdde 1,3.

Gelecek Partisi: Yüzde 1,2.

Saadet Partisi: Yüzde 1,2.

Diğer Partiler: Yüzde 1,9.