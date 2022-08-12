Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: CHP, AKP’yi geride bıraktı

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2022 Cuma, 10:22
<p>Kemal Özkiraz, Avrasya Araştırma'nın YouTube kanalında gerçeklteştirdiği yayınla yaptıkları son anketin sonuçlarını paylaştı.</p>

Kemal Özkiraz, Avrasya Araştırma'nın YouTube kanalında gerçeklteştirdiği yayınla yaptıkları son anketin sonuçlarını paylaştı.

<p>Anketin sonuçlarına göre DEVA Partisi'nin yüzde 5,1 seviyesinde olması ve CHP'nin AKP'yi geride bırakarak birinci parti konumuna yükselmesi dikkat çekti.</p>

Anketin sonuçlarına göre DEVA Partisi'nin yüzde 5,1 seviyesinde olması ve CHP'nin AKP'yi geride bırakarak birinci parti konumuna yükselmesi dikkat çekti.

<p>"Erken seçim olması durumunda hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltilen vatandaşların verdikleri cevaplara göre -kararsızların dağıtılması halinde- partilerin oy oranları şu şekilde oldu:</p> <p>CHP: Yüzde 29,9.</p> <p>AKP: Yüzde 28,5.</p> <p>İYİ Parti: Yüzde 13,3.</p> <p>HDP: Yüzde 10,5.</p> <p>MHP: Yüzde 7,1.</p> <p>DEVA Partisi: Yüzde 5,1.</p> <p>Zafer Partisi: Yüzdde 1,3.</p> <p>Gelecek Partisi: Yüzde 1,2.</p> <p>Saadet Partisi: Yüzde 1,2.</p> <p>Diğer Partiler: Yüzde 1,9.</p>

"Erken seçim olması durumunda hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltilen vatandaşların verdikleri cevaplara göre -kararsızların dağıtılması halinde- partilerin oy oranları şu şekilde oldu:

CHP: Yüzde 29,9.

AKP: Yüzde 28,5.

İYİ Parti: Yüzde 13,3.

HDP: Yüzde 10,5.

MHP: Yüzde 7,1.

DEVA Partisi: Yüzde 5,1.

Zafer Partisi: Yüzdde 1,3.

Gelecek Partisi: Yüzde 1,2.

Saadet Partisi: Yüzde 1,2.

Diğer Partiler: Yüzde 1,9.

<p>Özkiraz cumhurbaşkanlığı seçimi için yaptıkları anketin sonuçlarını da paylaştı. </p>

Özkiraz cumhurbaşkanlığı seçimi için yaptıkları anketin sonuçlarını da paylaştı. 

<p>Ankete göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aynı anda aday olduğunda Kılıçdaroğlu yüzde 56.5 oy alırken, Erdoğan yüzde 35.8 oy alıyor. </p>

Ankete göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aynı anda aday olduğunda Kılıçdaroğlu yüzde 56.5 oy alırken, Erdoğan yüzde 35.8 oy alıyor. 

2023 seçimleri seçim anketi Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçadaroğlu

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