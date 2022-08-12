Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: CHP, AKP’yi geride bıraktı
"Erken seçim olması durumunda hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltilen vatandaşların verdikleri cevaplara göre -kararsızların dağıtılması halinde- partilerin oy oranları şu şekilde oldu:
CHP: Yüzde 29,9.
AKP: Yüzde 28,5.
İYİ Parti: Yüzde 13,3.
HDP: Yüzde 10,5.
MHP: Yüzde 7,1.
DEVA Partisi: Yüzde 5,1.
Zafer Partisi: Yüzdde 1,3.
Gelecek Partisi: Yüzde 1,2.
Saadet Partisi: Yüzde 1,2.
Diğer Partiler: Yüzde 1,9.
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