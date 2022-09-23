En beğenilen CHP'li belediye başkanı belli oldu: İşte ilk sıradaki sürpriz isim

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2022 Cuma, 10:09
<p>SONAR Araştırma Şirketi, 1 Haziran 2022 ve 15 Eylül 2022 tarihleri arasında, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine dayanarak büyükşehir ve ilçelerinde bir anket gerçekleştirdi.</p>

SONAR Araştırma Şirketi, 1 Haziran 2022 ve 15 Eylül 2022 tarihleri arasında, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine dayanarak büyükşehir ve ilçelerinde bir anket gerçekleştirdi.

<p>Çalışma, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun, Balıkesir, Aydın, Tekirdağ, Denizli, Muğla, Eskişehir, Trabzon ve Erzurum’da gerçekleştirilirken bazı ilçelerde yüz yüze anket yapıldı.</p>

Çalışma, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun, Balıkesir, Aydın, Tekirdağ, Denizli, Muğla, Eskişehir, Trabzon ve Erzurum’da gerçekleştirilirken bazı ilçelerde yüz yüze anket yapıldı.

<p><strong>TÜRKİYE GENELİ CHP’Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARININ BAŞARI ORANLARI VE EN BEĞENİLEN HİZMETLERİ</strong></p> <p>Seçmenlere<strong> 'Genel olarak düşündüğünüzde Büyükşehir Belediye Başkanınızı başarılı mı, başarısız mı buluyorsunuz'</strong> diye soruldu.</p>

TÜRKİYE GENELİ CHP’Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARININ BAŞARI ORANLARI VE EN BEĞENİLEN HİZMETLERİ

Seçmenlere 'Genel olarak düşündüğünüzde Büyükşehir Belediye Başkanınızı başarılı mı, başarısız mı buluyorsunuz' diye soruldu.

<p>İlk sırada yüzde 60,3 ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yer alırken en beğenilen 2 hizmeti ise altyapı çalışmaları ve sosyal yardımlar oldu.</p> <p>Öte yandan ikinci en beğenilen başkan sıralamasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı. Yüzde 52,4 oy oranına sahip olan İmamoğlu'nun en beğenilen iki hizmeti ise ulaşım hizmetleriyle Halk Ekmek.</p> <p>Üçüncü sırada yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise yüzde 51,6 oy aldı. En beğenilen hizmetleri ise sosyal yardımlar ve ulaşım hizmetleri oldu. </p>

İlk sırada yüzde 60,3 ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yer alırken en beğenilen 2 hizmeti ise altyapı çalışmaları ve sosyal yardımlar oldu.

Öte yandan ikinci en beğenilen başkan sıralamasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı. Yüzde 52,4 oy oranına sahip olan İmamoğlu'nun en beğenilen iki hizmeti ise ulaşım hizmetleriyle Halk Ekmek.

Üçüncü sırada yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise yüzde 51,6 oy aldı. En beğenilen hizmetleri ise sosyal yardımlar ve ulaşım hizmetleri oldu. 

<p><strong>TÜRKİYE GENELİ AKP’Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARININ BAŞARI ORANLARI VE EN BEĞENİLEN HİZMETLERİ</strong></p> <p>Seçmenlere <strong>'Genel olarak düşündüğünüzde Büyükşehir Belediye Başkanınızı başarılı mı, başarısız mı buluyorsunuz'</strong> diye soruldu.</p>

TÜRKİYE GENELİ AKP’Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARININ BAŞARI ORANLARI VE EN BEĞENİLEN HİZMETLERİ

Seçmenlere 'Genel olarak düşündüğünüzde Büyükşehir Belediye Başkanınızı başarılı mı, başarısız mı buluyorsunuz' diye soruldu.

<p>En beğenilen belediye başkanı ise Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen oldu. Yüzde 55,7 oy oranına sahip Sekmen'in en beğenilen iki hizmeti ise hayvan borsası ve kentsel dönüşüm alanları.</p> <p>İkinci en beğenilen belediye başkanı ise yüzde 54,2 ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın oldu. </p> <p>Üçüncü sırada ise yüzde 50,4 ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yer aldı.</p>

En beğenilen belediye başkanı ise Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen oldu. Yüzde 55,7 oy oranına sahip Sekmen'in en beğenilen iki hizmeti ise hayvan borsası ve kentsel dönüşüm alanları.

İkinci en beğenilen belediye başkanı ise yüzde 54,2 ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın oldu. 

Üçüncü sırada ise yüzde 50,4 ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yer aldı.

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