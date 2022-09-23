En beğenilen CHP'li belediye başkanı belli oldu: İşte ilk sıradaki sürpriz isim
İlk sırada yüzde 60,3 ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yer alırken en beğenilen 2 hizmeti ise altyapı çalışmaları ve sosyal yardımlar oldu.
Öte yandan ikinci en beğenilen başkan sıralamasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı. Yüzde 52,4 oy oranına sahip olan İmamoğlu'nun en beğenilen iki hizmeti ise ulaşım hizmetleriyle Halk Ekmek.
Üçüncü sırada yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise yüzde 51,6 oy aldı. En beğenilen hizmetleri ise sosyal yardımlar ve ulaşım hizmetleri oldu.
En beğenilen belediye başkanı ise Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen oldu. Yüzde 55,7 oy oranına sahip Sekmen'in en beğenilen iki hizmeti ise hayvan borsası ve kentsel dönüşüm alanları.
İkinci en beğenilen belediye başkanı ise yüzde 54,2 ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın oldu.
Üçüncü sırada ise yüzde 50,4 ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yer aldı.
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