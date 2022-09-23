En beğenilen CHP'li belediye başkanı belli oldu: İşte ilk sıradaki sürpriz isim

En beğenilen belediye başkanı ise Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen oldu. Yüzde 55,7 oy oranına sahip Sekmen'in en beğenilen iki hizmeti ise hayvan borsası ve kentsel dönüşüm alanları.

İkinci en beğenilen belediye başkanı ise yüzde 54,2 ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın oldu.

Üçüncü sırada ise yüzde 50,4 ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yer aldı.