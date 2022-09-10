MetroPOLL anketi: Kararsız seçmen yönünü seçmeye başladı
Araştırmaya göre, ocak ayında cumhurbaşkanı seçiminde ikinci turda Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu karşı karşıya kalırsa 'Kılıçdaroğlu'na oy veririm' diyen kararsız seçmenin yüzdesi 15,4 iken, Erdoğan'a oy veririm diyen seçmenin oranı ise yüzde 44,4 olarak ölçüldü. 'Oy vermem' diyenlerin oranı yüzde 26,3.
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