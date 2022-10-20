ORC Araştırma'dan dikkat çeken Z kuşağı anketi: Dikkat çeken oran, AKP'ye kötü haber

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2022 Perşembe, 15:48
<p>ORC Araştırma Şirketi, Z kuşağı olarak değerlendirilen 1997-2005 yılları arasında doğan kişiler ile yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.</p>

ORC Araştırma Şirketi, Z kuşağı olarak değerlendirilen 1997-2005 yılları arasında doğan kişiler ile yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

<p>Araştırma 11-18 Ekim 2022 tarihleri arasında 55 ilde, Z kuşağı seçmenlerinden oluşan 2 bin 900 kişi ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi.</p>

Araştırma 11-18 Ekim 2022 tarihleri arasında 55 ilde, Z kuşağı seçmenlerinden oluşan 2 bin 900 kişi ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi.

<p>Ankette gençlere, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.</p> <p>Ankette, AKP'nin oy oranı dikkat çekti.</p>

Ankette gençlere, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Ankette, AKP'nin oy oranı dikkat çekti.

<p>Yanıtlar şu şekilde:</p> <p>Kararsızım: Yüzde 21,1</p>

Yanıtlar şu şekilde:

Kararsızım: Yüzde 21,1

<p>CHP: Yüzde 20,4</p>

CHP: Yüzde 20,4

<p>İYİ Parti: Yüzde 15,9</p>

İYİ Parti: Yüzde 15,9

<p>AKP: Yüzde 13,1</p>

AKP: Yüzde 13,1

<p>MHP: Yüzde 7,2</p> <p>HDP: Yüzde 5,0</p> <p>Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 4,1</p> <p>GELECEK: Yüzde 3,6</p> <p>DEVA: Yüzde 3,1</p> <p>MEMLEKET: Yüzde 2,0</p> <p>BTP: Yüzde 1,6</p> <p>YRP: Yüzde 1,2</p> <p>DİĞER: Yüzde 1,7</p>

MHP: Yüzde 7,2

HDP: Yüzde 5,0

Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 4,1

GELECEK: Yüzde 3,6

DEVA: Yüzde 3,1

MEMLEKET: Yüzde 2,0

BTP: Yüzde 1,6

YRP: Yüzde 1,2

DİĞER: Yüzde 1,7

AKP İyi Parti CHP Z kuşağı

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