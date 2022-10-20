ORC Araştırma'dan dikkat çeken Z kuşağı anketi: Dikkat çeken oran, AKP'ye kötü haber
ORC Araştırma Şirketi, Z kuşağı olarak değerlendirilen 1997-2005 yılları arasında doğan kişiler ile yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.
Araştırma 11-18 Ekim 2022 tarihleri arasında 55 ilde, Z kuşağı seçmenlerinden oluşan 2 bin 900 kişi ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi.
Ankette gençlere, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
Ankette, AKP'nin oy oranı dikkat çekti.
Yanıtlar şu şekilde:
Kararsızım: Yüzde 21,1
CHP: Yüzde 20,4
İYİ Parti: Yüzde 15,9
AKP: Yüzde 13,1
MHP: Yüzde 7,2
HDP: Yüzde 5,0
Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 4,1
GELECEK: Yüzde 3,6
DEVA: Yüzde 3,1
MEMLEKET: Yüzde 2,0
BTP: Yüzde 1,6
YRP: Yüzde 1,2
DİĞER: Yüzde 1,7
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