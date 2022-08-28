Son seçim anketi yayımlandı... AKP'ye soğuk duş: CHP birinci parti, Millet İttifakı fark attı!

CUMHUR'A KÖTÜ HABER

25 - 27 Ağustos 2022 tarihlerinde 4. bin 400 kişi ile (CATI) gerçekleştirilen araştırma sonucuna göre, Cumhur İttifakı yüzde 33,7 oldu. Millet İffakı ise farkı açarak yüzde 47'ye ulaştı.