Son seçim anketi yayımlandı... AKP'ye soğuk duş: CHP birinci parti, Millet İttifakı fark attı!

cumhuriyet.com.tr
28 Ağustos 2022 Pazar, 11:18
<p>2023 seçimlerine aylar kala anket şirketleri kamuoyunun nabzını tutmayı sürdürüyor. </p>

2023 seçimlerine aylar kala anket şirketleri kamuoyunun nabzını tutmayı sürdürüyor. 

<p>ALF Araştırma son seçim anketini paylaştı. </p>

ALF Araştırma son seçim anketini paylaştı. 

<p>Ağustos ayı anket sonuçlarını paylaşan ALF, katılımcılara <em><strong>"Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?"</strong> </em>sorusu yöneltildi.</p>

Ağustos ayı anket sonuçlarını paylaşan ALF, katılımcılara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

<p><strong>CUMHUR'A KÖTÜ HABER</strong></p> <p>25 - 27 Ağustos 2022 tarihlerinde 4. bin 400 kişi ile (CATI) gerçekleştirilen araştırma sonucuna göre, Cumhur İttifakı yüzde 33,7 oldu. Millet İffakı ise farkı açarak yüzde 47'ye ulaştı. </p>

CUMHUR'A KÖTÜ HABER

25 - 27 Ağustos 2022 tarihlerinde 4. bin 400 kişi ile (CATI) gerçekleştirilen araştırma sonucuna göre, Cumhur İttifakı yüzde 33,7 oldu. Millet İffakı ise farkı açarak yüzde 47'ye ulaştı. 

<p><strong>CHP BİRİNCİ PARTİ</strong></p> <p>Yurttaşların yüzde 28,3'ü CHP derken, AKP'nin yüzde 27,0 olması dikkat çekti. Öte yandan AKP'yi yüzde 18,2 ile İYİ Parti takip etti. </p>

CHP BİRİNCİ PARTİ

Yurttaşların yüzde 28,3'ü CHP derken, AKP'nin yüzde 27,0 olması dikkat çekti. Öte yandan AKP'yi yüzde 18,2 ile İYİ Parti takip etti. 

<p>Seçmenlerin yüzde 8,2'si HDP, yüzde 6,7'si MHP derken; yüzde 2,3'ü ise DEVA yanıtı verdi.</p>

Seçmenlerin yüzde 8,2'si HDP, yüzde 6,7'si MHP derken; yüzde 2,3'ü ise DEVA yanıtı verdi.

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