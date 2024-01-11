Game of Thrones karakterlerine benzetilmişti, Melek Mızrak Subaşı başkan adayı oldu

Yayınlanma: 11.01.2024 - 10:31

Güncelleme: 11.01.2024 - 10:31

CHP MYK ve PM toplantısı Genel Başkan Özgür Özel başkanlığından toplandı. İki toplantının da gündem maddesi 31 Mart yerel seçimleri oldu. Toplantıda yaklaşık 242 seçim çevresin başkan adayları belirlendi. O isimler arasında Melek Mızrak Subaşı da yer aldı.

İMAMOĞLU'NUN ZİYARETİ SONRASI GÜNDEM OLMUŞTU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bilecik ziyareti sırasından çekilen fotoğraflarda Game of Thrones dizisinin ‘Daenerys Targaryen’ karakterine benzetilen Melek Mızrak Subaşı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu.