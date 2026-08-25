Gazete 'Erdoğan Vefat Etti' dedi, Başsavcılık soruşturma başlattı

25 Ağustos 2026 Salı günü yerel Aydın Denge Gazetesi'nin Facebook hesabında siyah fon üzerine sarı ve beyaz renklerle “Erdoğan Vefat Etti” ifadelerinin bulunduğu bir görsel paylaşıldı.
Söz konusu paylaşımın ardından gazetenin internet sitesinde yer alan haberin, “Gülşen Erdoğan” isimli bir yurttaşın ölüm duyurusuna ilişkin olduğu bildirildi.
BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
Paylaşımın bildirilmesi üzerine Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 217/A maddesinde düzenlenen “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçundan soruşturma başlatıldı.
3 GAZETECİYE GÖZALTI
Odatv'nin aktardığına göre, soruşturma kapsamında gazetenin temsilcisi, sorumlu yazı işleri müdürü ve haber muhabiri hakkında gözaltı kararı verildi.