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Gazete 'Erdoğan Vefat Etti' dedi, Başsavcılık soruşturma başlattı

Gazete 'Erdoğan Vefat Etti' dedi, Başsavcılık soruşturma başlattı

25.08.2026 16:49:00
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Haber Merkezi
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Gazete 'Erdoğan Vefat Etti' dedi, Başsavcılık soruşturma başlattı

Aydın'da bir gazetenin sosyal medya hesabından “Erdoğan Vefat Etti” ifadelerinin yer aldığı görselin paylaşılması üzerine Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
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25 Ağustos 2026 Salı günü yerel Aydın Denge Gazetesi'nin Facebook hesabında siyah fon üzerine sarı ve beyaz renklerle “Erdoğan Vefat Etti” ifadelerinin bulunduğu bir görsel paylaşıldı.

Söz konusu paylaşımın ardından gazetenin internet sitesinde yer alan haberin, “Gülşen Erdoğan” isimli bir yurttaşın ölüm duyurusuna ilişkin olduğu bildirildi.

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BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Paylaşımın bildirilmesi üzerine Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 217/A maddesinde düzenlenen “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçundan soruşturma başlatıldı.

3 GAZETECİYE GÖZALTI 

Odatv'nin aktardığına göre, soruşturma kapsamında gazetenin temsilcisi, sorumlu yazı işleri müdürü ve haber muhabiri hakkında gözaltı kararı verildi. 

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan

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