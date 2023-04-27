Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastalığı Gastroenterit nedir? Gastroenterit belirtileri nelerdir? Gastroenterit enfeksiyonlar neden olur?

Yayınlanma: 27.04.2023 - 15:32

Güncelleme: 27.04.2023 - 15:32

Halk arasında mide üşütmesi olarak bilinen hastalık tıp dilinde viral gastroenterit olarak adlandırılmaktadır. Gastroentestinal enfeksiyonlar ishal, bulantı ve kusma gibi belirtilerle ortaya çıkmaktadır. Mide üşütmesine virüs, bakteri nadiren de parazitler neden olabilmektedir. Beslenme ile mide üşütmesi semptomlarının hafifletilmesi mümkündür.



GASTROENTERİT NEDİR?

Gastroenterit veya mide-bağırsak iltihabı (gastroenteritis), mide bağırsak kanalı’nın iltihabı ile karakterize olan ve ishal, kusma , karın ağrısı ile krampa sebep olan bir tıbbi durumdur.

GASTROENTERİT BELİRTİLERİ NELERDİR?



Gastroenterit enfeksiyonun en yaygın belirtisi kusma ve ishaldir. Belirtilere hafif ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, kramplar ve mide spazmı da eşlik edebilir.



GASTROENTERİT ENFEKSİYONLAR NEDEN OLUR?



Mide üşütmesi genellikle virüs veya bakteri bulaşmış yiyeceklerin, tüketilmesi ya da hasta olmuş kişilerle temas edilmesi yoluyla gelişir. Hastalığa en sık norovirüs neden olur. Bakterilerden salmonella ve E.coli mide üşütmesinin diğer nedenleri arasındadır.



Gastroenterit enfeksiyonlar etkeni içeren dışkı ile temas eden yiyecek ve içeceklerin tüketilmesiyle veya etkenle temas etmiş kirli ellerin ağıza temasıyla çok kolay bulaşabilir. Güvenli içme ve kullanma suyuna ulaşımın zor olduğu veya kişisel bakımın yetersiz olduğu yerlerde görülme olasılığı ve kişiden kişiye bulaşma riski artmaktadır. Kirli sulardan yakalanmış balık ve deniz ürünleri de akut gastroenteritler için kaynak olabilir.



GASTROENTERİTE İYİ GELEN BESİNLER NELERDİR?

Et Suyu İçeren Çorbalar

Et suyu içeren çorbalar kaybedilen sıvı ve elektroliti sağladığı için katı gıdaya geçişte güzel bir besin kaynağı olarak önerilmektedir. Mide bulantısı olan kişilerde sıvı besinler bulantıyı tetikleyebilir.

Muz, pirinç, kızarmış ekmek, elma

Mide bulantısı semptomu gözüken kişilerde beslenmeye geçişi kolaylaştıracak besinler olarak önerilmektedirler.

Kuru tahıl, tuzlu kraker

Mide bulantısı gözlenen kişilerde bulantıyı bastırmak için önerilmektedir. Sindirimi kolay, baharatsız, nötr tatlı olması sebebiyle tüketimde kolaylık sağlamaktadır.

Patates

Sindirimi kolay ve potasyum içeriğinin yüksek olması sebebiyle iyi bir elektrolit kaynağıdır. Bu sebeple mide üşütmesinde tüketimi önerilmektedir.

Nane Çayı

Nane kokusunun bulantıyı hafiflettiği düşünülmektedir.

Kaçınılması Gereken Besinler

Kafeinli içecekler

Yağ içeriği yüksek besinler

Baharatlı besinler

Şekerli besinler

Şekerli içecekler