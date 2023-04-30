Erdoğan'dan sağlık durumu hakkında açıklama
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "Gayet iyiyim. Zaten o günden sonra ben meydanlarda programlarımı yaptım." dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz salı günü katıldığı canlı yayın sırasında rahatsızlanmış, yayına ara verilmişti.
Programın ardından Erdoğan "Midemi üşütmüşüm" açıklamasında bulunurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Kendileriyle birlikteydim çok selamı var. Sağlık durumu gayet iyi geçirdiği enfeksiyonun etkisi azaldı" demişti.
"GAYET İYİYİM"
Erdoğan bu akşam katıldığı bir canlı yayın sırasında sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.
"Gayet iyiyim" diyen Erdoğan şunları söyledi:
"Zaten o günden sonra ben meydanlarda programlarımı yaptım. Bunlardan en önemlisi Ankara programıydı. Durmadan ara vermeden yol devam ettik. Oralar bizim bir yerde enerji kaynağımız oluyor. Öncelikle bizi ekranları başında izleyen dünyanın dört yanındaki kardeşlerime selamı gönderiyorum."
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