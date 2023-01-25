Gazeteci Ali Haydar Çelebi yaşamını yitirdi
Evrensel İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı ve gazeteci Ali Haydar Çelebi hayatını kaybetti. Çelebi'nin cenazesi, memleketi Amasya'nın Abacı Köyü'nde toprağa verildi.
Ankara’da yayın yapan Ütopya Gazetesinin imtiyaz sahibi ve Evrensel İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Gazeteci Ali Haydar Çelebi geçirdiği kalp krizi sonucu önceki gün Ankara’da yaşamını yitirdi.
Ani gelen ölüm Çelebi'yi 42 yaşında hayattan koparırken sevenlerini de yasa boğdu. Çelebi'nin cenazesi Ankara Batıkent Cemev'inde Dertli Divani’nin yürüttüğü erkan sonrasında memleketi, doğum yeri olan Amasya’nın Abacı Köyüne getirildi.
Abacı Köyü Cemevinde kılınan cenaze namazı sonrasında helallik alınarak Abacı Köyü mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, İl Başkanı Turgay Sevindi, Merkez İlçe Başkanı Arif Ferahoğlu, HDP MYK üyesi Veli Saçılık, ailesi ve yurttaşlar katıldı.
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