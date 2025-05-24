Gazeteci Furkan Karabay'ın tutukluluğuna itiraza mahkemeden 'jet hızıyla' ret

YouTube’da hazırladığı bir video ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanı’na hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçlamalarıyla tutuklanan gazeteci Furkan Karabay'ın, tutukluluğa itiraz talebi aynı gün reddedildi.

Karabay'ın avukatı Enes Ermaner, X hesabından yaptığı paylaşımda, itiraz talebinin Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi tarafından jet hızıyla incelenerek aynı gün içerisinde reddedildiğini belirtti.

İTİRAZIN REDDİ GEREKÇESİNDE SOMUT DAYANAK YOK

İtirazı reddederek tutukluluğa devam kararı veren nöbetçi mahkemenin yazdığı kararda sadece şu ifadeler yer aldı:

"Mahkememizce itiraz dilekçesi ve itiraza konu kararın bulunduğu dosyanın incelenmesi sonucunda; itiraz konusu kararın ve gerekçesinin usul ve yasaya uygun olduğu, kararda bir isabetsizliğin bulunmadığı, yapılan itirazın bu nedenle yerinde olmadığı kanaatine varılmakla, itirazın reddine dair aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir."

"HAKSIZ VE HUKUKA AYKIRI KARAR"

Ermaner, devamla şu ifadeleri kullandı:

"Kararda görebileceğiniz üzere hem Anayasa hem de Ceza Muhakemeleri Kanunu uyarınca gerekçeli olması gereken karar, basmakalıp gerekçeler hariç somut dosyaya ilişkin hiçbir gerekçe içermemektedir. İncelenen itirazın bir evraktan ibaret değil bir gazetecinin özgürlüğüyle alakalı olduğu şuuruna dahi sahip olmayan bir hakim tarafından verilen bu haksız ve hukuka aykırı kararı kabul etmiyoruz."

KARABAY: BİZ HAKLIYIZ, GAZETECİLİK KAZANACAK

Karabay da X hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Tutukluluğa itirazımız aynı gün içinde reddedildi. İsterlerse 1 dakika içinde reddetsinler, isterlerse olmayan suçtan aylarca hapsetsinler. Biz doğru taraftayız. Biz işimizi yapıyoruz, gazetecilik yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz haklıyız, gazetecilik kazanacak" dedi.