Gazeteci İsmail Arı'nın tutuklanması Meclis gündeminde: Adalet Bakanı Akın Gürlek'e zor soru!

DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, gazeteci İsmail Arı'nın tutuklanmasını Meclis gündemine taşıdı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na sunulan soru önergesinde Fırat, "Basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı, demokratik bir toplumun temel taşlarındandır. Ancak son dönemde gazetecilere yönelik gözaltı, tutuklama ve soruşturmaların artması bu temel hak ve özgürlükler açısından ciddi bir gerilemeye işaret etmektedir" dedi.

Celal Fırat, şöyle devam etti:

"BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı'nın, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamalarıyla gözaltına alınarak tutuklanması, basın özgürlüğüne yönelik müdahalelerin başka bir örneğidir. Arı’nın, kamu yararını ilgilendiren ve yargı makamlarını dahi harekete geçiren haberleri nedeniyle hedef alındığı yönündeki iddiaların temelsiz olmadığı geçmiş süreçlerde basın mensuplarına uygulanan yargılama pratiklerinden açıkça anlaşılmaktadır."

KAMUNUN BİLGİ EDİNME HAKKI ZEDELENİYOR

Fırat, soru önergesinde şunları kaydetti:

"Özellikle, gazetecilik faaliyeti kapsamında yapılan haberler, sosyal medya paylaşımları ve geçmiş tarihli içeriklerin soruşturma dosyasına sonradan eklenmesi suretiyle tutuklama gerekçesi oluşturulduğu yönündeki beyanlar, ceza hukukunun temel ilkeleriyle bağdaşmayan bir uygulamaya işaret etmektedir. Bu durum, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçunun gazeteciler üzerinde baskı aracı olarak kullanıldığına dair kamuoyundaki endişeleri artırmaktadır.

Öte yandan, Arı’ya emniyet sorgusunda, daha önce ödül almasına ve kamu otoritelerince işlem yapılmasına vesile olan haberinin de sorulması, gazetecilik faaliyetlerinin kriminalize edilmesi anlamına gelmekte; kamunun bilgi edinme hakkını doğrudan zedelemektedir."

DEM Parti Milletvekili Celal Fırat, Bakan Akın Gürlek'e şu soruları yöneltti:

1- BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı hakkında yürütülen soruşturmanın dayanağı olan somut fiiller nelerdir? Bu fiillerin gazetecilik faaliyeti kapsamında değerlendirilmemesinin gerekçesi nedir?

2- “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunun uygulanmasında gazetecilik faaliyetleri bakımından uygulanan kriterler nelerdir?

3- Soruşturma dosyasına sonradan sosyal medya paylaşımları ve geçmiş tarihli içeriklerin eklenmesi uygulaması hukuki midir?

4- Arı'nın kamuoyunda “Yunus Emre Vakfı” ile ilgili yolsuzluk iddialarını ortaya koyan ve yargı süreçlerini tetikleyen haberinin soruşturma konusu yapılmasının gerekçesi nedir? Kamu yararı taşıyan gazetecilik faaliyetlerinin cezai soruşturmalara konu edilmesi hangi hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaktadır?