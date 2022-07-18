Gazeteci Metin Cihan'ın Twitter hesabına sınırlama getirildi
Twitter hesabı bir süreliğine askıya alınan Metin Cihan, Nurettin Canikli'ye dair paylaştığı belgeler sebebiyle sınırlandırıldığını söyledi.
Twitter, gazeteci Metin Cihan'ın hesabına sınırlama getirdi. Cihan, Instagram hesabından yayımladığı videoda, Nurettin Canikli'ye dair paylaştığı belgeler ve iddialar sebebiyle Twitter hesabının şikayet edildiğini ve hesabına sınırlama getirildiğini söyledi.
Cihan, "Bir süredir Nurettin Canikli'nin yolsuzluklarını ve kirli ilişkilerini açığa çıkaran paylaşımlar yapıyorum. O da rahatsız oluyor doğal olarak. Oturmuş, düşünmüş, nasıl engelleyeceğine kafa yormuş anlaşılan ve konuyla ilgili neredeyse bütün tweetlerime çok sayıda, çok sayıda şikayet gönderiyorlar, 'özel bilgi ifşası' diye. Özel bilgi ifşası dedikleri de şirketlerin adresleri, bilgileri, şirketlerinin bu pis işlerde kullandıkları dökümanlar, yazışmalar, banka hesapları, transferler vesaire vesaire. Kim ne derse desin ben bunları özel bilgi olarak görmüyorum. Bunlarda kamu yararı görüyorum ve ne olursa olsun paylaşmanın bir yolunu bulacağımdan emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
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