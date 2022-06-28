Kılıçdaroğlu'ndan, Canikli'ye zor sorular: 'Malı götür, hırsızlığı yap, Saray arkanda'
Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, 20 milyon Euro ile kayıplara karışan Ertunç Laçinel ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ilişkisine değindi. "Malı götür hırsızlığı yap, Saray kapı gibi arkanda duruyor" diyen Kılıçdaroğlu, "Böyle bir kanun dünyanın hangi ülkesinde görüldü" diye sordu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki haftalık olağan grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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