AKP'li Nurettin Canikli'nin yeğeni Kemal Canikli kimdir?

11 Haziran 2022 Cumartesi, 17:54

Nurettin Canikli, 15 Mayıs 1960 tarihinde Giresun Alucra’da doğmuştur. Babasının adı Şevket, annesinin adı Ayşe’dir. İlk ve orta öğrenimini Alucra’da tamamladı. Nurettin Canikli, 1974 yılında Devlet Parasız Yatılı Okulları ( DPYO ) sınavına girerek Giresun İmam Hatip Lisesini kazandı ve orada okudu.

1978 yılında ilk tercihi olan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandı. 1982 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nü bitirdi. Nurettin Canikli, mezun olduktan sonra aynı yıl Maliye Müfettiş Muavini oldu.

1985 yılında da yeterlilik sınavını vererek Maliye Müfettişi oldu. Askerliğini yaptıktan sonra 1989 yılında Yüksek Lisansını İngiltere Sheffield Üniversitesi’nde para-banka-finansman alanında tamamladı.

Nurettin Canikli, 1993 yılında Maliye Başmüfettişliğine atandı. Ardından da aynı yıl Gelirler Daire Başkanlığına, 1996 yılında da Genel Müdür Yardımcılığı görevine geldi. Nurettin Canikli 1997 yılının ocak ayında, Refah-Yol hükümeti döneminde İstanbul Defterdarlığına atandı.

Hükümetin düşmesi sonucu 1997 Temmuzu’nda görevden alınınca memuriyetten istifa etti. Yeni Şafak gazetesinde 5 yıl ekonomik konularda köşe yazarlığı yaptı. Yeminli mali müşavirlik şirketinin ortağı olarak faaliyette bulundu. AKP Kurucu Üyesi oldu. Nurettin Canikli 2002 yılındaki genel seçimlerde 22. Dönem Giresun Milletvekilli seçilerek aktif olarak siyasete başlamış oldu.

TBMM Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Başkanı ve Avrupa Akdeniz Parlamenter Asamblesi Üyesi görevlerini yürüttü. Nurettin Canikli 2007 yılında 23. ve 2011 yılında 24. Dönemde tekrar Giresun Milletvekili seçildi. Nurettin Canikli Hatice Canikli ile evlidir. Dört çocuğu vardır.

AKP'Lİ NURETTİN CANİKLİ'NİN YEĞENİ KEMAL CANİKLİ KİMDİR?



Kemal Canikli 1982 yılında Giresun'da doğdu. Denetçi. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü'nü bitirdi. Üsküdar Folklor ve Turizm Derneği ile Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. AKP Üsküdar Gençlik Kolları kurucu üyeliği, ilçe başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

