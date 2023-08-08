Gazeteci Necdet Saraç'tan Gelecek Partili Gözel'e: Silah zoruyla mı sizi aday gösterdiler?

Yayınlanma: 08.08.2023 - 20:54

Güncelleme: 08.08.2023 - 20:54

Saraç, Halk TV’de Buket Güler’in sunduğu Gündem Özel programına katıldı. Aynı programın konuklarından Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Gözel, “Son tercihimizin CHP olmasının sebebi, aslında seçmen kitlemizin önemli bir kısmının CHP'ye karşı bir alerji duyusu olduğunu bilmemiz. Bütün teşkilatları dolaştım, bunca yıl mücadele ettik CHP'ye, altı oka nasıl oy verelim diyenler de var" ifadeleriyle CHP’yi hedef aldı.

Gözel’in CHP eleştirilerini bölerek araya giren gazeteci Necdet Saraç, "Silah zoruyla mı oy verdiniz? Sizi silah zoruyla mı milletvekili gösterdiler” diye sordu. Konuşmasını, “CHP seçmeninin de oylarıyla 10 milletvekili çıkarmışsınız. Seçim kaybedilmiş, şimdi CHP alerjisi var diyorsunuz..." ifadeleriyle sürdüren Saraç, şunları söyledi:

“Alerji var diyorsunuz. Anket de yaptırdığınızı söylüyorsunuz. Siz araştırma yaptırmışsınız, seçmen kitlenizin önemli bir bölümünün CHP'ye alerjisi olduğunu görmüşsünüz. Neden gelip CHP listelerinden milletvekili adayı oluyorsunuz, kim sizi zorladı buna? CHP seçmeninin de oylarıyla 10 milletvekili çıkarmışsınız. Seçim kaybedilmiş, şimdi alerjisi var diyorsunuz... Alerji dediğiniz de Cumhuriyet ve Atatürk alerjisi mi?"