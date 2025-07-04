Gazeteci Nihat Genç hayatını kaybetti: Siyasi isimlerden başsağlığı mesajları...

Geçen aylarda akciğer kanserine yakalandığı ve hastanede tedavi gördüğü öğrenilen gazeteci Nihat Genç, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında yaşamını yitirdi.

Genç'in vefat haberinin ardından ise siyasi isimlerden başsağlığı mesajları yayımlandı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş: "Gazeteci-yazar Nihat Genç’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Ömrünü doğru bildiği yoldan şaşmadan, memleketin derdini dert edinerek geçirdi. Sözü sertti ama yüreği bu ülkenin insanıyla doluydu. Cesareti, kalemi ve inancı hep hatırlanacak. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."



