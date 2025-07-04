Gazeteci Nihat Genç hayatını kaybetti: Siyasi isimlerden başsağlığı mesajları...

Geçen aylarda akciğer kanserine yakalandığı ve hastanede tedavi gördüğü öğrenilen gazeteci Nihat Genç, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında yaşamını yitirdi.
Genç'in vefat haberinin ardından ise siyasi isimlerden başsağlığı mesajları yayımlandı.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş: "Gazeteci-yazar Nihat Genç’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Ömrünü doğru bildiği yoldan şaşmadan, memleketin derdini dert edinerek geçirdi. Sözü sertti ama yüreği bu ülkenin insanıyla doluydu. Cesareti, kalemi ve inancı hep hatırlanacak. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan: "Nihat Genç’i kaybetmişiz. Üzgünüm... Allah’ın mağfireti üzerine olsun..." Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz: "Nihat Genç 'in vefatını derin üzüntüyle öğrendim. Türkiye çok iyi bir vatansever evladını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere, bütün sevenlerinin başı sağolsun. Allah rahmet eylesin." Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Bugün vefat haberini aldığımız yazar, gazeteci ve köşe yazarı Nihat Genç'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, dostlarına, okurlarına ve tüm medya camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun." CHP'li Muharrem İnce: "Vatansever, Cumhuriyetçi, Atatürkçü, inandığı değerler için yaşayan, kalemi keskin, bu topraklarda yetişip, bu topraklar için mücadele eden Nihat Genç’i kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğim Nihat Genç Bey’e Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum."