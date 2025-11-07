Gazeteci Ruşen Çakır, gözaltında yaşadıklarını anlattı: 'Aynı yerde maç izlemek delil sayıldı...'

Gazeteci, Medyascope Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır, gözaltında yaşadıklarını 'Benim küçük gözaltım' başlıklı yayınında anlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu İBB Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün gazeteciler Ruşen Çakır, Şaban Sevinç, Yavuz Oğhan, Soner Yalçın ve Batuhan Çolak'ın ifadeleri alındı. Gazeteciler, yurtdışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Henüz gözaltına alınmadan önce, sosyal medyadan "Gözaltına alındı" paylaşımları yapılmasıyla ilgili konuşan Çakır, şunları söyledi: "Bunu büyük bir keyifle paylaşanlar oldu ama ben gözaltında değildim. ‘Neden benim haberim yok’ diye sosyal medyadan kendilerine cevap verdim ama belli ki bana da sıra gelecekti. Nitekim öğle saatlerinde bulunduğum yere geldiler. İstanbul’dan bir ekip geldi, oradan yerel polisle beraber aldılar, götürdüler."

Mayıs ayında Akşam gazetesinin bir grup gazeteci hakkında yaptığı haberden hareketle ifade verdiklerini aktaran Çakır, "O da neydi? Bir gizli tanık demiş ki ‘İşte gazeteciye para verdiler. Elden para veriyor. Murat Ongun ve Emrah Bağdat.’ İfadede esas olarak bu şeyleri sordular. İşte ‘İlke’ denen gizli tanık, bu iki isimden para aldığımı söylemiş ve HTS kayıtlarıyla da eşleşme olmuş. Hatırlayacaksınız bu eşleşmelerin büyük ihtimalle Galatasaray maçları sırasında olmuş olabileceğini söylemiştim. Nitekim öyle oldu" diye konuştu.

HTS KAYITLARINA DEĞİNDİ

Baz istasyonlarının önemli kısmının maçlar sırasında olduğunu belirten Çakır şöyle devam etti:

“Seyrantepe hatta bazen Aslantepe. Çünkü biliyorum ki Murat Ongun’un da bir locası var. Hiç kendisiyle maçta karşılaşmadık. Benim, arkadaşlarım ve oğlumla beraber kombinemiz var. Ayda en az iki kere orada maç izliyoruz ve onlar da ayda bir kere gelse denklik geliyor. Onun dışındaki denkliklere bakınca bizim Medyascope’un eski yeri olan Sanayi Mahallesi ve yeni yeri olan Maslak’ta denklikler var. Ben orada mesai yaptığım için cep telefonum hep orada zaten.

Belli ki sözü edilen şahıs ayda yılda bir oralardan geçmiş ve denklik olmuş. Bir diğer denklik de Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında Trabzon ve İzmir mitingleri. Ben onları yerinde izledim. Siz de takip ediyorsanız Medyascope’u görmüşsünüzdür. Belli ki o kişi de oraları izlemiş. Ama kendisini hayatta tanımadım, tanışmadım. Ve bir de CHP’nin o büyük kurultayı da çıktı. Orada da varlarmış ama ben orayı gazeteci olarak izledim ve sonuçta gazeteci faaliyetlerimiz ve bulunduğumuz yerde izlediğimiz maçlarla söz konusu kişilerle arada sırada denk geldikleri için suçlandım.”

Çakır, kendisine "yalan bilgiyi alenen yaymak ve isteyerek örgüte yardım etmek" suçlamasının yöneltildiğini belirterek, suçlamaların bazı analizlerinden kaynaklandığını söyledi. Çakır, “‘Niye gazetecilik yaptın’ diye sordular bana. Çok acı. Bu meslekte 40. yılını doldurmuş birisiyim. Gazeteci olarak ilk defa hakkında böyle bir suçlama yapılıyor. 63 yaşındaki bir gazeteciye ‘sen niye maça gittin?' denebiliyor” ifadelerini kullandı.

Yurtdışına çıkış yasağı getirildiğini hatırlatan Çakır, “Çok acımasız, çok anlamsız. Cep telefonuma el koydular. Ne zaman verecekleri belli değil. Şimdi bir gazeteci için cep telefonu çok önemli. Bu bana yapılabilecek en büyük kötülüklerden birisi” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Akşam gazetesi tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun basın danışmanı ve "Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun’un 'bazı gazetecileri finanse ettiğini' iddia etmişti. Akşam gazetesinin birinci sayfadan verdiği haberde, "Murat Ongun’un çeşitli gazetecilere maddi destek sağladığı ve bu ödemelerin Emrah Bağdatlı aracılığıyla gerçekleştirildiği" öne sürülmüştü.

Söz konusu haberde dün gözaltına alınan Batuhan Çolak, Şaban Sevinç, Yavuz Oğhan’ın isimleri geçiyordu. Yavuz Oğhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu iddiayı reddetmişti.