Gazeteci Zafer Arapkirli'nin yargılandığı dava bir kez daha ertelendi... Gerekçe: 'Hakim yokluğu'

Gazeteci ve BirGün TV’de yayınlanan Medyaterapi programının sunucusu Zafer Arapkirli'nin "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak" suçlamasıyla yargılandığı dava 14 Nisan'a ertelendi.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülecek olan duruşma, "hakimin izin nedeniyle mevcut olmaması" gerekçesiyle ertelenirken Arapkirli, haberi duruşma salonu önünde mübaşirden aldı.

BirGün'ün aktardığına göre; Arapkirli'nin yargılandığı davanın açılma nedeni, önce Sivas Cumhuriyet Savcılığı’na yapılan bir şikâyet ve verilen görevsizlik kararı üzerine İstanbul Savcılığı’na yönlendirilen dosya.

Arapkirli, davaya konu olan X paylaşımında, Suriye’de Esad yönetiminin devrilmesinin ardından başlayan iç çatışmalar döneminde bazı bölgelerde Alevi köylerinin basılması ve katliam olaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.