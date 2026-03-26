Gazetecilerden Kadıköy’de yürüyüş çağrısı: ‘Biz sizi yalnız bırakmadık, siz de bizi bırakmayın’

BirGün muhabiri İsmail Arı, DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ ve Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasının ardından gazetecilerin tutuklanmasına yönelik tepkiler sürüyor.

Gazeteciler, 29 Mart Pazar günü Kadıköy’de basın özgürlüğü ve haber alma hakkı için yürüyüş gerçekleştirecek.

“Gazetecilere özgürlük” başlıklı çağrıda, “Halk bilsin diye yazıyoruz, halkla birlikte yürüyoruz” denildi.

Kamuoyuna da çağrı yapan gazeteciler açıklamalarında Bugün Türkiye'de tehdit altında olan basın özgürlüğünün tek teminatı, halkın teslim olmayan iradesidir.

29 Mart Pazar günü saat 14.00’te Kadıköy Mehmet Ayvalıtaş Parkı’nda buluşmak için yurttaşlara seslenen gazeteciler, “Sevgili halkımız, size sesleniyoruz. Biz sizi hiç yalnız bırakmadık; siz de gazetecileri yalnız bırakmayın” çağrısında bulundu.