Gazetecilik yargılanıyor... İsmail Arı ilk kez hakim karşısında: '58 satırlık bir iddianame yüzünden içerideyim'

Bayram tatili için gittiği Tokat'ta gözaltına alınarak 23 Mart 2026'da Ankara'da tutuklanan gazeteci İsmail Arı'nın davası Ankara 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülüyor.

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "gizliliğin ihlali" suç iddialarıyla 75 gündür tutuklu bulunan BirGün muhabiri Arı, bugün ilk kez hakim karşısında...

Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada İsmail Arı hazır bulundu.

Basın örgütleri ve Ankara Barosu, gazetecilik faaliyetlerinin suçlama konusu yapılmasına tepki gösterirken Arı'nın tahliyesini talep ediyor.

İŞTE DURUŞMADA ANBEAN YAŞANANLAR...

Cumhuriyet, İsmail Arı duruşmasını canlı aktarıyor. İşte dakika dakika yaşananlar...

15.10 | 'PANTOLONUM İNDİRİLEREK EĞİL KALK YAPILMAK İSTENDİ'

Gözaltına alındığında telefonun mahkeme kararı olmaksızın alındığını, daha sonra karakol bahçesinde akrabalarına teslim edildiğini ve çıplak arama yapılmak istendiğini, pantolonunun indirilerek 3 kere 'eğil kalk' yapılmak istendiğini, bunu kabul etmediğini belirten Arı, söz konusu eylemlerde sorumluluğu bulunan polisler hakkında suç duyurusu yapılmasını istedi.

15.05 | ARI: 'SAVCILIK BENİ NEDEN EŞİMİN AKRABALARINDA ARADI?'

"Soruşturma evrakımdaki video kaydından dolayı, videodan 65 gün sonra savcı tarafından gözaltına alındım" diyen Arı; "Gözaltına alındığımda bayram ziyareti için Tokat'ta bulunuyordum. Bir diğer evrakta ise benim eşimin dayısı, amcası ve teyzesinin adresleri gösterilmiş. Savcılık beni neden annem ve babamın evinde değil de eşimin akrabalarının evinde aradı? Ben bunu merak ediyorum. Bu konu hakkında suç duyurusunda bulunmanızı talep ediyorum. Gözaltına alındığımda ise jandarma ve polis suç örgütü lideri ya da uyuşturucu baronlarına yapan baskındaki gibi eşimin akrabalarının evine dayanmıştır. Ayrıca, o dönem Ankara Valiliği'nce, 'benim talebim olmaksızın' suç örgütleri tarafından tehdit edildiğim için iki polis tarafından korunuyordum. Bu şartta neden gözaltına alındım?" ifadelerini kullandı.

15.02 | ARI: 'ANAYASA VE HUKUK AYAKLAR ALTINA ALINARAK TUTUKLANDIM'

Arı, "Buraya sadece kendimi değil, gazeteciliği savunmak için geldim" sözleriyle savunmasına başlayarak; "75 gündür yatarı olmayan bir suçtan ve 58 satırlık bir iddianame yüzünden içerideyim. Gazetecilik hakkım engellenmektedir. Kapasitenin çok üstünde bir koğuşta, yerde yatmaktayım. Anayasa ve hukuk ayaklar altına alınarak tutuklandım. Yaşadığım süreç, bu adliye binasının gördüğü en hukuksuz süreçlerden biridir. Basın ve demokrasi tarihine geçen bu hukuksuzlukları sıralamak istiyorum" dedi.

15.00 | ARI'NIN "SEGBİS KAYDI AÇILSIN" TALEBİNE RET

İsmail Arı savunmasını başında, savunmasının ayrıntılı, eksiksiz ve bağlamından kopartılmaması için SEGBİS kaydının açılmasını istedi.

Hakim ise, savunmasını aynen yazdıracağını, bu yöntemle zapta geçirileceğini belirterek, talebi reddetti.

14.40 | İSMAİL ARI SAVUNMA YAPIYOR

Şu dakikalarda tutuklu gazeteci İsmail Arı savunmasına başladı.

Arı'nın savunmasının başında hakim; iddianamede isnat edilen suç ve eylemleri özetledi.

14.30 | 'GAZETECİLERİ AVLAMAK İÇİN KULLANILIYOR'

İsmail Arı'nın savunmasından önce avukatı söz aldı. Avukat, 217/A'nın (Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma) anayasadaki anlamı ile uygulamada farklılık olduğunu, kuralın halihazırda gazetecileri avlamak için kullanıldığını söyledi.

Bu gerekçe ile kuralın anayasaya aykırılıktan iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapılmasını talep etti.

Avukatın talebi üzerine savcıya görüşü soruldu. Cumhuriyet savcısı, talebin gelinen aşamada somut norm denetime gidilmesine gerek olmadığını savunarak, talebin reddi yönünden karar verilmesini istedi.

14.00 | ARI, SALONA DESTEK ALKIŞLARIYLA GİRDİ

Duruşma başlamadan önce salonun küçük gelmesi üzerine, büyük salona geçildi. İsmail Arı salona getirildiğinde salonda destek alkışları yapıldı.

Salondakiler "Halkın sesi" sloganı attı. Mahkeme hakimi, duruşmayı başlatmak için alkışların kesilmesini bekledi.

Alkışların dinmesinin ardından hakim; "Dinleyiciler duruşmaya başlayacağız. Bundan sonra alkış istemiyorum" uyarısı yaptı.

13.00 | DURUŞMAYA YOĞUN İLGİ

İsmail Arı'ya yoğun bir destek yaşandı. CHP'li ve EMEP'li milletvekilleri, SOL Partili isimler, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) ve Gazeteciler Cemiyeti yetkileri, Eğitim-İş, Birtek-Sen, Eğitim-Sen genel başkanları, 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden depremzede aileler ve Ankara Barosu yönetim kurulu üyeleri duruşmaya katıldı.

Bunun yanı sıra önceki günlerde tahliye olan gazeteci Alican Uludağ da Arı'ya desteğe geldi.

ÇAĞRI YAPMIŞTI

Tutuklandığı günden beri kalabalık koğuşta yer yatağında yatmak zorunda bırakılan Arı, son yaptığı açıklamada herkesi duruşmayı izlemeye çağırdı:

"Çok büyük bir hukuksuzlukla ve eziyetle karşı karşıyayım. 5 Haziran'da haber alma hakkınıza, gazeteciliğe ve demokrasiye sahip çıkmak için beni yalnız bırakmayın. Sadece kendimi savunmayacağım, aynı zamanda gazeteciliği savunacağım. Bu süreçte sesime ses olan herkese kucak dolusu teşekkürler, sevgiler. Hangi dağ efkarlıysa orada olmaya devam edeceğim."

2 YIL 3 AYDAN 8 YIL 3 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İsmail Arı, gazetecilik faaliyeti kapsamında yaptığı konuşma, haber ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklu. İddianamede, Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" ile "Gizliliğin İhlali" suçlarından 2 yıl 3 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

24 Nisan tarihinde hazırlanan iddianamede Arı'nın BirGün TV'nin YouTube programında iktidara yakın vakıflarla ilgili açıklamaları ile 3 ayrı sosyal medya paylaşımı "suç" olarak gösterildi.