Gazetemiz gündeme getirmişti: HKP, Kızılay yöneticileri için harekete geçti

23 Ağustos 2022 Salı, 10:18

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Kızılay bünyesinde kurulan 12 şirkete atanan 42 yöneticiye her ay 249 asgari ücret tutarında ‘huzur hakkı’ ve son 3 yılda ‘yöneticilere sağlanan fayda’ adı altında 35 milyon 884 bin 923 TL dağıtıldığını açıklamıştı. Kızılay yöneticilerine milyonlarca TL huzur hakkı verilmesine karşı Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları harekete geçti.

KIZILAY YÖNETİCİLERİNE ‘GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA’ SUÇLAMASI

HKP avukatları; Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay Genel Müdürü/CEO Dr. İbrahim Altan, Kızılay Denetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmet Durmuş, Kızılay Yatırım CEO’su İlyas Haşim Çakmak, Kızılay Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri, Kızılay Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ve suça karıştığı tespit edilecek üst düzey yöneticiler hakkında “görevi kötüye kullanma” suçlarını işlediklerini belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

‘HUZUR HAKKI’ GERİ ALINSIN TALEBİ

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen dilekçede Kızılay yöneticileri hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi. Dilekçede gazetemiz muhabiri Sarp Sağkal'ın "Kızılay'da görev alan 42 yöneticiye, üç yılda 35 milyon TL’nin üzerinde para dağıtılmış" başlıklı haberine yer verildi. Öte yandan kamu zararının giderilmesi, kamu vicdanının rahatlatılması için Kızılay yöneticilerine ödenen bütün ayni veya nakdi ödemelerin iadesinin sağlanması talep edildi.

“KIZILAY AKP’NİN ARPALIK CENNETİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ”

Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK üyesi Adnan Okur açıklama yaptı. Okur şu ifadelere yer verdi:

“AKP’giller ve avanesi kendilerinin huzuru için halkımızın huzurunu bozmaya, huzurunu kaçırmaya devam ediyor. Bugün bu vicdan yoksunlarının bir vurgununu, bir soygununu, bir acımasızlığını, bir insafsızlığını, bir ahlaksızlığını daha yargıya taşıdık.

Bu seferki suç mahalli: Kızılay. Bir zamanlar Kızılay kâr amacı gütmeyen, yardım ve hizmetleri karşılıksız olan ve kamu yararına çalışan bir gönüllü sosyal hizmet kuruluşu, bir hayır kurumuydu. Yine bir zamanlar, ihtiyaç anında dayanışmanın, ızdırap anında şefkatin, farklılıklar karşısında hoşgörünün, savaşın en kızgın anında insancıllığın, merhametin, tarafsızlığın ve barışın simgesi olan Kızılay artık bir avuç yandaşa para dağıtan bir kurum haline, AKP’gillerin arpalık cennetine, dönüştürülmüş durumda.

“GASP ETTİKLERİ BÜTÜN DEĞERLER KAMUYA İADE EDİLECEK”

Saygıdeğer Halkımız; Bakın Kızılay’ı nasıl amacından saptırmışlar, kendileri için nasıl bir saadet zincirine dönüştürmüşler. Kızılay Yatırımın CEO’suna tam tamına 36 asgari ücretlinin ücreti tutarında ‘huzur’ hakkı veriliyor. Kızılay’da şirketler üzerinden 42 kişiye her ay toplam 249 asgari ücret değerinde ‘huzur hakkı’ dağıtımı gerçekleştiriliyor. Son üç yılda ‘yöneticilere sağlanan fayda adı’ altında toplam 35 milyon 884 bin 923 TL dağıtılmış durumda. HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un sürekli dile getirdiği gibi, AKP’giller acıma duygusundan yoksun, bunların bir tekinde bile vicdan teşekkül etmemiş.

Ülkenin en yurtsever, en halksever partisi Halkın Kurtuluş Partisi olarak; Kızılay’ın arpalık cenneti yapılmasına, Kızılay’ın ‘huzur hakkı’ adı altında bir avuç üst düzey AKP yandaşına yeyim ettirilmesine, AKP’giller’in huzurevine dönüştürülmesine karşı Kızılay’ın bütün üst düzey yöneticilerine karşı ‘görevi kötüye kullanma’ suçunu işledikleri için suç duyurusunda bulunduk.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan kamunun zararının giderilmesi, kamu vicdanının rahatlatılması için haksız olarak ödenen bütün ayni veya nakdi ödemelerin iadesinin sağlanmasını talep ettik. Eninde sonunda emri vicdanlarından ve hukuktan alan savcılar ve hâkimler tarafından, bağımsız mahkemeler önünde, şu anda var olan yasalar çerçevesinde AKP’giller ve avanesi işledikleri bütün suçların hesabını verecekler. Gasp ettikleri bütün değerler kamuya iade edilecek. Ve o günler mutlaka gelecek.”