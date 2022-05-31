Gazetenin ofisini ateşe verdiler, 'şikayetçi olmayacağım' dedi
Şanlıurfa'da bir yerel gazetenin ofisi, içeride imtiyaz sahibinin uyumakta olduğu sırada ateşe verildi.
Şanlıurfa’nın en eski gazetelerinden Urfa Çağdaş Gazetesi'nin ofisi dün gece kimliği belirsiz kişi yada kişilerce ateşe verildi.
Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde, merkez Haliliye'ye bağlı Paşabağı Mahallesi'nde bulunan ofisin kapısının önündeki koltuklar tutuşturuldu. Daha sonra alevler ofisi de sardı. Yangın sırasında gazetenin imtiyaz sahibi Aziz Budak da içeride bulunuyordu. Ofisinde geç saatlere kadar çalışmasının ardından uyuyan Budak, alevleri fark edince kendini can havliyle dışarı attı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken ofis büyük ölçüde kullanılamaz hale geldi.
Emniyet güçleri, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.
ŞİKAYETÇİ OLMAYACAK
Cumhuriyet.com.tr olarak ulaştığımız Aziz Budak, mahallede çok sayıda madde bağımlısı olduğunu olduğunu belirtip, yangını da bu grupların çıkardığından şüphelendiğini söyledi.
Olay üzerine şikayetçi olmayacağını ifade eden Budak, "Neden olmayacağım? Çünkü ben gideceğim mahkemeye. Onlar yine dışarıda kalacak" dedi.
CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık da olaya dair yaptığı sosyal medya paylaşımında "Gece saat 1 civarında kimliği belirsiz kişilerce Urfa Çağdaş Gazetesi bürosu ateşe verilmiş. İçeride uyuyan imtiyaz sahibi Aziz Budak'ın yara almadan kurtulması tek tesellimiz. Umarım failleri de bir an önce yakalanır. Büyük geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
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