Gaziosmanpaşa Belediyesi kendi çöp aracını hibe etti, yenisi için 40 milyonluk borçlanma yetkisi aldı
AKP’li Gaziosmanpaşa Belediyesi, 40 milyon TL’lik borçlanma için Belediye Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırdı. Belediye Meclis'i, çöp toplama aracı satın almak isteyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’ya borçlanma yetkisini, oy çokluğu ile verdi.
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Belediye Meclisi’ni 8 Ağustos 2022 tarihinde olağanüstü toplantıya çağırdı. Taşıt alımı için Belediye Başkanı'na 40 milyon TL’lik borçlanma yetkisi istenen olağanüstü toplantının gündem teklifinde şöyle denildi:
“Çöp toplama ve nakli ile genel temizlik hizmetleri için araç kiralanması işi 30 Eylül 2022 tarihinde son bulacaktır. Hizmetin devamını etkin ve kullanılabilir olarak sağlamak maksadıyla ihale edilmiş olan söz konusu hizmetin iş bitim tarihinden itibaren Belediyemiz vasıtasıyla yürütülmesi planlanmaktadır. Ancak Belediyemizin gelirlerinin ve bütçe imkanlarının yetersiz olması nedeniyle, İdaremiz adına kamu veya özel bankalardan nakit kredi alma yolu ile 40 milyon TL borçlanmaya Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’ya yetki verilmesi hususunda yazımızın Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim.”
CHP’DEN RET
CHP’li Belediye Meclis üyeleri, uzunca süredir özel firmalara ihale edilerek yapılan çöp toplama işinin, bugün neden borçlanma usulüyle alınacak araçlarla yapılmak istendiğini anlayamadıklarını belirterek, ret oyu kullandı. CHP’li Meclis üyesi Yılmaz Demirel, “Teklifle getirilmek istenen uygulama değişikliğini yeterince şeffaf bulmadığımız için ret oyu verdik” dedi.
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, geçen yıl belediyenin bir çöp aracını Keşan Belediyesi'ne tahsis etmişti.
Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin çöp toplama işini 3 yıldır Teknik Katı Atık Yönetimi Tic. Ltd. Şirketi yapıyordu. 2 Eylül 2019 tarihinde yapılan ihalenin süresi, 30 Eylül 2022 tarihinde bitiyor. İhaleyi 78 milyon 776 bin 800 TL’ye almış olan Teknik Katı Atık firmasının sahibi Hasan Topaloğlu, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un yakın arkadaşı olarak biliniyor. Topaloğlu’nun firması, AKP’li belediyelerden aldığı ihaleler nedeniyle birçok habere konu olmuştu.
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