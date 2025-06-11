Gaziosmanpaşa'da başkanvekilliğine seçilen AKP'li Eray Karadeniz'in FETÖ'yü öven paylaşımları ortaya çıktı

Gaziosmanpaşa Belediye Meclisinde, tutuklanan Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde, AKP'li Meclis Üyesi Eray Karadeniz belediye başkanvekili seçildi.

Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılması sonrasında belediye başkanvekili seçimi için toplandı.

"TUTUKLAMA" İLE BAŞKANVEKİLİ OLDU

Meclis 1. Başkanvekili Erdoğan Yıldırım Özçelik başkanlığında belediye binasında gerçekleştirilen toplantıda, belediye başkanvekili seçimi için AKP, Meclis Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Eray Karadeniz'i, CHP ise Murat Topaloğlu'nu aday gösterdi.

Adayların ilk iki turda salt çoğunluğu elde edememesi üzerine yapılan 3. tur oylamada, AKP'li Karadeniz 21 oy alarak başkanvekili seçildi. CHP'li Topaloğlu ise 16 oy aldı.

FETÖ'YÜ ÖVEN PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Son olarak Karadeniz'in geçmiş yıllarda yaptığı sosyal medya paylaşımları da tartışmalara neden oldu.





Karadeniz'in FETÖ'nün 'hizmet hareketini' savunan paylaşımları ortaya çıktı. Karadeniz'in bu paylaşımları sosyal medyada gündem oldu.

CHP'YE "DARBE İLE İKTİDARA GELİYOR" DEMİŞ

Karadeniz, bir başka paylaşımında ise CHP'yi darbe ile iktidara gelmekle suçluyor.

13 yıl önce "CHP darbeyle iktidara geliyor" diyen AKP'li Eray Karadeniz, yargı darbesinden sonra Gaziosmanpaşa belediye başkanvekili oldu.





'POLATLAR' AYRINTISI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan avukat olduğu bilinen Karadeniz'in isminin, kara para aklamakla suçlanan Dilan-Engin Polat çiftinin davasında avukatlık yaptığı da iddia edildi.

Karadeniz'in ismi, iddianamede geçiyor.



