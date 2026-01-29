‘Geçinemediğini’ söyleyen AKP’li vekile ‘maaş takası’ teklifi: Telefonu ‘sesi alamadığını’ söyleyerek kapadı

AKP Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan'ın “Ben emekli maaşımla milletvekili maaşımı sana vereceğim. Sen de gel, bunları bir ay içerisinde idare et. Bir daha söylüyorum, herkese verebilirim. Benim yaşadığım giderleri ve gelirimi size vereceğim. Buyurun, siz bu işin altından kalkın, çıkın. Başka bir şey söylemiyorum. Şöyle zannediyorlar: Arabayı devlet veriyor sanıyorlar milletvekillerine. Hayır, devlet araba vermiyor. Arabanın mazotunu veriyor sanıyorlar. Hayır, arabanın mazotunu falan da vermiyor. 'Uçaklar size bedava' diyorlar. Hayır, hiç bedava uçak falan yok. İndirimli var ama çok basit bir indirim. Normalde 3 bin lira olan bilet 2 bin 900, 2 bin 800 lira oluyor. Yani 100-200 lira” sözleri gündem olmuştu.

Gazeteci Zafer Arapkirli, BirGün TV’de yaptığı programda AKP’li Özcan’ı aradı.

AKP'li Özcan, Arapkirli'nin "Maaşlarımızı takas etsek elde ettiğiniz geliri, ben de size versem. Nasıl bir anlaşma olur, yapabilir miyiz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bilemiyorum, bir araya gelip konuşmamız lazım yüz yüze. Ama bizim böyle bir şeyimiz yok aslında, açıklamamız yok. Maaşların yetmediğiyle ilgili sözümüz yok. Arkadaşların ısrarı üzerine şunu sormuşlardı bize. 'Uçak parasını, mazot parasını, araba parasını siz devletten zaten alıyorsunuz bu kadarı yüksek değil mi?' Biz de dedik ki, değil. Biz bunları almıyoruz size yanlış aktarmışlar. Milletvekili maaşlarının yetmediğiyle ilgili bir cümlemiz yok bizim. Bunu oradan kesip başka taraflara evirip çevirmenin de anlamı yok. Bu konuyu hele hele böyle bir gündemde tartışıyor olmanın da kamuoyunu bununla yormanın da anlamı yok. Allah kaza bela vermesin, biz depremi konuşmayalım. Bunlar tabii ki ona göre daha önemsiz şeyler ama bizim böyle bir beyanımız yok. Bu beyanı böyle söylenmiş gibi yayanlara da Allah'a havale ediyorum."

"ESPRİ MAHİYETİNDE SÖYLEDİĞİNİ" ÖNE SÜRDÜ

"Ben emekli maaşımla milletvekili maaşımı sana vereceğim. Sen de gel, bunları bir ay içerisinde idare et" açıklamalarının hatırlatılması üzerine AKP'li Özcan, şunları kaydetti:

"Bunu anlayabilmeniz için o gün bizim yanımızda, o ortamda oluyor olmanız lazım. Biz bunu o samimi ortamda bir espri mahiyetinde söyluyoruz. Yoksa bizim milletvekili maaşlarıyla bir derdim yok. Bunun yetmediğiyle ilgili bir cümlem yok ama milletvekillerinin de harcamalarının yüksek olduğunu bu gerçeği de bilmesi gerektiğini kamuoyunun takdirine sunuyorum."

AKP'li Özcan, yüksek harcalamarının ne olduğu sorusunun ardından ise "Özür dilerim siz beni aradınız ama ben müsait değilim şu an. Bunlarla ilgili yazılı bir şey isterseniz size atabilirim. Siz de yayınlarsınız."

Arapkirli'nin "Başta da söylediğim gibi, maaşlarımızı takas edelim bakalım nasıl oluyor" ifadesine ise Özcan, "Tabi, bir araya gelelim. Çok sevinirim, detayları konuşalım olur. Saygılar sunuyorum, kolay gelsin" dedi.

"Milletvekili olarak birtakım ayrıcalıklarınız olduğunuzu kabul ediyorsunuz dimi?" sorusuna ise, "Birkaç tane ayrıcalığımız olabilir" cevabını verdi.

Arapkirli'nin "Meclis'in misafirliğinde kalıyorsunuz, oraya ne kadar para ödüyorsunuz gecelik" sorusuna üzerine "sesi alamadığını" söyleyen Özcan, görüşmeyi sonlandırdı.

Arapkirli bir kez daha Mestan'ı arasa da AKP'li vekile ulaşamadı.

AKP milletvekili Mestan Özcan, dört aile üyesiyle birlikte Özcanlar Köfte Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sahibi.