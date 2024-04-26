Geçinemeyen emeklinin Et ve Süt Kurumu çilesi TBMM’ye taşındı: Et kuyrukları araştırılsın

Yurttaşın daha ucuza alabilmek için sabahın köründe kuyruğa girdiği etteki fiyat artışlarının nedenlerinin ortaya çıkarılması için Meclis araştırması açılması istendi.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 26.04.2024 - 04:00
Geçinemeyen emeklinin Et ve Süt Kurumu çilesi TBMM’ye taşındı: Et kuyrukları araştırılsın
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Önergede, et fiyatlarının bir yılda yüzde 100’ün üzerinde arttığı, hayvan varlığının düştüğü, ithalatın ise hız kesmeden devam ettiğine dikkat çekildi.

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, “Bir kilo eti ya da kıymayı, daha ucuza alabilmek için işinden izin alıp gelen, sabah mesaisini bitirip ikinci işine gitmeden tek molasını et kuyruğunda geçiren çalışanlar, emekli olup taburesini alıp gelip sıraya girenler var” dedi. İktidarın yıllardır üreticiyi “Canlı hayvan ithal etmeyeceğiz” diyerek oyaladığını belirten Bakırlıoğlu, hayvan varlığının azalması, hayvancılık sektörünün yaşadığı sorunlar ile kırmızı et fiyatında yaşanan fahiş yükselişlerin nedenlerinin saptanması amacıyla Meclis’e önerge verdi.



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