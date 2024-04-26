Geçinemeyen emeklinin Et ve Süt Kurumu çilesi TBMM’ye taşındı: Et kuyrukları araştırılsın
Yurttaşın daha ucuza alabilmek için sabahın köründe kuyruğa girdiği etteki fiyat artışlarının nedenlerinin ortaya çıkarılması için Meclis araştırması açılması istendi.
Önergede, et
fiyatlarının bir yılda yüzde 100’ün
üzerinde arttığı, hayvan varlığının
düştüğü, ithalatın ise hız kesmeden
devam ettiğine dikkat çekildi.
CHP Manisa Milletvekili Vehbi
Bakırlıoğlu, “Bir kilo eti ya da kıymayı,
daha ucuza alabilmek için işinden
izin alıp gelen, sabah mesaisini bitirip
ikinci işine gitmeden tek molasını
et kuyruğunda geçiren çalışanlar,
emekli olup taburesini alıp gelip
sıraya girenler var” dedi. İktidarın
yıllardır üreticiyi “Canlı hayvan ithal
etmeyeceğiz” diyerek oyaladığını
belirten Bakırlıoğlu, hayvan varlığının
azalması, hayvancılık sektörünün
yaşadığı sorunlar ile kırmızı et
fiyatında yaşanan fahiş yükselişlerin
nedenlerinin saptanması amacıyla
Meclis’e önerge verdi.
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