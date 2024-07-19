Gediz Elektrik beş yıldır şikayetlere kulak tıkamış

Yayınlanma: 19.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.07.2024 - 04:00

İzmir’in Konak ilçesinde 12 Temmuz’da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay’ın (44) elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan fezlekede yer alan tanık ifadeleri elektrik kaçağına ilişkin esnaf tarafından GDZ Elektrik’in defalarca arandığı ortaya çıktı.

Çok sayıda esnaf sorunun 5-6 yıldır devam ettiğini ve İZSU’nun mazgal çalışmasından önce de elektrik kaçağı olduğuna ilişkin şikayette bulunduklarını anlattı. Görgü tanığı ve esnaf E.E.Ç. ifadesinde “Birkaç tane sokak hayvanının burada elektrik akımına kapıldığına şahit oldum. Konu haber olarak medyada yayımlandıktan sonra Gediz Elektrik görevlileri bu bölgeye geldiler ve dumanın çıktığı bölgeyi kazdılar. Elektrik kablolarını değiştirdiler ve kazdıkları yeri tekrar kapattılar. Ancak çalışmaların ardından yine yağmur yağdığı dönemlerde bu kaldırımdan dumanlar çıkmaya devam ediyordu. Ben durumu tekrar tekrar ilettim ancak çalışma yapılmadı” dedi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Öte yandan olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 33 şahısın 6’sı savcılık kararı ile serbest bırakılırken 27 şüpheli adliyeye sevk edildi.