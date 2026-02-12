Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: Seçimlerde ittifak olacak mı?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, parlamento muhabirleriyle Meclis’te yaptığı buluşmada hem ittifak arayışlarına hem de Meclis grubuna ilişkin tartışmalara kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Davutoğlu, Türkiye’de aynı anda iki büyük çelişkinin yaşandığını belirterek hem iktidarın hem de muhalefetin toplumu keskin biçimde iki kutba yönlendirdiğini söyledi. Bu tablonun özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi altında muhalefeti zayıflattığını vurgulayan Davutoğlu, “Genel akımlar kendi içlerinde bölünüyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bir araya gelinmeyen her yol, var olan statükonun devamı anlamına gelir” dedi.

''DOĞRUSU MÜMKÜNSE BİRLEŞMEK''

Yeniyol Grubu’nun kuruluş sürecine de değinen Davutoğlu, o aşamada açık biçimde bir seçim ittifakının ilan edilmesi gerektiğini dile getirdiğini anımsattı. Bu çerçevede yılın başında Yeniden Refah Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi liderleriyle temaslar kurduklarını açıklayan Davutoğlu, “Doğrusu mümkünse birleşerek, olmuyorsa ittifak kurarak oyların toplanmasıdır. Türkiye’nin içinde bulunduğu sistem, bunu zorunlu kılıyor” ifadelerini kullandı. Davutoğlu, şimdiye kadar bu yönde gösterdikleri çabanın kamuoyunca bilindiğini belirterek, “Bundan sonra da elimizden geleni yapacağız. Umudumuz, bu görüşmelerin kısa sürede somut bir sonuca ulaşmasıdır” dedi.

“İSTİFA EDEN KAYBEDER”

Meclis grubuna yönelik “dağılma” iddialarına sert çıkan Davutoğlu, bu tür söylemlerin siyasi baskının bir parçası olduğunu savundu. “İstifa eden kaybeder” diyen Davutoğlu, milletvekillerine güvendiğini açıkça ifade etti. Davutoğlu, “Milletvekillerinin üzerinde çok ciddi bir baskı var. Hem iktidar kanadından hem de ana muhalefetten” dedi. Bu baskının iki yönlü işlediğini söyleyen Davutoğlu, iktidarın bazı milletvekillerini “överek”, ana muhalefetin ise “bizden seçildiniz” söylemiyle sıkıştırdığını dile getirdi. Bu noktada ana muhalefete de açık eleştiri yönelten Davutoğlu, “CHP ne zaman yüzde 48’i aştı? Herkes haddini bilmeli” dedi.

''ŞAHSİYETLİ OLAN DİRENİR, GRUP DAĞILMAZ''

Başka partilere geçen milletvekillerine ilişkin de sert ifadeler kullanan Davutoğlu, bu isimlerin toplumsal kimliklerini kaybettiklerini savundu. AKP saflarına katılan Serap Yazıcı Özbudun örneği üzerinden konuşan Davutoğlu, “Serap Yazıcı Meclis kürsüsünü bizdeyken mi kullanıyordu, yoksa gittiği partide mi?” sorusunu yöneltti. Davutoğlu, “Şahsiyetli olan direnir. Grup dağılmaz. Ayrılan milletvekili tarih önünde hesap verir” dedi.

''BU GRUP, BU HALİYLE SEÇİME GİTMEMELİ''

Davutoğlu, grup bütünlüğünü savunmakla birlikte mevcut yapının seçim sürecine bu şekilde taşınmasının da doğru olmadığını vurguladı. Çözümün açık olduğunu belirten Davutoğlu, “Bu grubun bu şekilde seçime gitmesi doğru değildir. Ya birleşerek ya da bir seçim ittifakı kurarak yol alınmalıdır” dedi. Bu çağrının yalnızca Gelecek Partisi için değil, muhalefetin geneli için yapıldığını söyleyen Davutoğlu, aksi halde mevcut sistemin ve iktidar blokunun avantajlı konumunu koruyacağını ifade etti.