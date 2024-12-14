Genç teğmenlerin komutanları olumsuz görüş vermedi, görevlerinden oldu
Kara Harp Okulu’ndaki 30 Ağustos mezuniyet töreninin ardından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan ve kılıç çatarak yemin eden beş teğmen hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak dosya, Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) gönderildi. Teğmenlerle birlikte sıralı amirleri alay komutan vekili, tabur komutanı ve bölük komutanının da ihracı istendi. İhracı istenen teğmenlerle ilgili YDK, soruşturma dosyasını yeniden sınıf okullarına gönderdi. Teğmenlerin Tabur Komutanı Binbaşı S.İ., olumsuz kanaat vermedi ve görevden alındı.
CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attığı için beş teğmen hakkında yürütülen soruşturmada “olumsuz kanaat” vermedikleri için dosyanın yeniden sınıf okullarına gönderilmesini Meclis gündemine taşıdı. Genç, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e “Teğmenler hakkında yürütülen soruşturma sürecinde, sıralı komutanlarının olumlu kanaatlerinin olumsuz kanaate dönüştürülmesinin istenmesinin hukuki dayanağı ne?” diye sordu.
SÜREÇ ADİL VE ŞEFFAF DEĞİL
“YDK’nin dosyayı sınıf okullarına geri göndermesi, karar süreçlerinin adil ve şeffaf olmadığına dair kamuoyunda ciddi soru işaretleri doğurmuştur” diyen Genç, “Söz konusu yemin metninin cezai sürece konu edilmesi, yalnızca bireylerin değil, Cumhuriyetin kurucu değerlerinin de tartışma konusu haline getirilmesine yol açmaktadır.
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