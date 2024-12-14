Genç teğmenlerin komutanları olumsuz görüş vermedi, görevlerinden oldu

Yayınlanma: 14.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.12.2024 - 04:00

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attığı için beş teğmen hakkında yürütülen soruşturmada “olumsuz kanaat” vermedikleri için dosyanın yeniden sınıf okullarına gönderilmesini Meclis gündemine taşıdı. Genç, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e “Teğmenler hakkında yürütülen soruşturma sürecinde, sıralı komutanlarının olumlu kanaatlerinin olumsuz kanaate dönüştürülmesinin istenmesinin hukuki dayanağı ne?” diye sordu.

SÜREÇ ADİL VE ŞEFFAF DEĞİL

“YDK’nin dosyayı sınıf okullarına geri göndermesi, karar süreçlerinin adil ve şeffaf olmadığına dair kamuoyunda ciddi soru işaretleri doğurmuştur” diyen Genç, “Söz konusu yemin metninin cezai sürece konu edilmesi, yalnızca bireylerin değil, Cumhuriyetin kurucu değerlerinin de tartışma konusu haline getirilmesine yol açmaktadır.