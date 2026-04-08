'Gençlerden Atatürk'e Mektup' yarışmasına onay vermeyen MEB'in aynı yarışmaya 2022'de izin verdiği ortaya çıktı: Atatürk duyarsızlığı!

8.04.2026 11:41:00
Taylan Gülkanat
Eğitim-İş'in düzenlemek istediği Atatürk'e mektup yarışmasına MEB onay vermedi. Aynı yarışmaya 2022 yılında izin verildiği ortaya çıktı. MEB'in çelişkili kararına tepki gösteren Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, "LGS tarihini Milli Takım maçı için değiştirebilen hassas anlayış, konu Atatürk ve Cumhuriyet olunca nedense seçici bir duyarsızlaşma yaşıyor" dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak, ilke ve devrimlerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla "Gençlerden Atatürk’e Mektup" yarışmasını yıllardır düzenleyen Eğitim-İş Sendikası bu yıl yarışmanın Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) engellenmek istediğini açıkladı. 

4 YIL ÖNCEKİ RESMİ ONAY YAZISI ORTAYA ÇIKTI

MEB, “şartnamenin yönergeye uygun olmadığı”nı öne sürdü. Ancak aynı yarışma için geçen yıllarda onay verilmişti.

2022 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı imzalı yazıda yarışmaya izin verildiği ortaya çıktı. Söz konusu etkinliğin yapılmasına onay verilen yazıda etkinlik raporunun Eğitim-İş tarafından etkinlik bitimi hazırlanarak MEB'e gönderilmesi de istendi. 

'UNUTMAYIZ, UNUTTURMAYIZ'

Çelişkili karara tepki gösteren Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, "LGS tarihini Milli Takım maçı için değiştirebilen hassas anlayış, konu Atatürk ve Cumhuriyet olunca nedense seçici bir duyarsızlaşma yaşıyor. Sınav takvimi, maç takvimine göre esnetilebiliyor. Cumhuriyet ve Atatürk olmasaydı bugün ne adına takvim değiştirdiğiniz Milli Takım olurdu, ne de başında oturduğunuz Milli Eğitim Bakanlığı... Cumhuriyet’le mesafeniz takvime, Atatürk’le derdiniz dilinize yansıyor. Ama biz Milli Takımımızı da destekleriz; 'milli'liği bize kazandıran Atatürk’ü ve Cumhuriyet’i de unutmayız, unutturmayız!" ifadelerini kullandı.

