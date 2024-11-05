Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinde kayyum-FETÖ-Öcalan tartışması

Yayınlanma: 05.11.2024 - 16:24

Güncelleme: 05.11.2024 - 16:24

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri yapılıyor. Komisyon görüşmesi, CHP ve DEM Parti milletvekillerinin ‘kayyum’ protestosuyla başladı. CHP'li ve DEM Partili vekiller, komisyonda sıralarının önüne “Kayyum halk iradesine darbedir”, “Kayyum bütçesine hayır”, “Kayyum değil sandık temizler” yazılı dövizler koydu. Bütçe görüşmesinde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın sunumundan önce CHP ve DEM Partili milletvekilleri usul tartışması yapılmasını istedi. CHP’li ve DEM Partili vekiller kayyıma yönelik eleştirel konuşmalar yaparken iktidar ve muhalefet vekillerinin arasında sözlü tartışmalar yaşandı.

‘10 YIL GERİYE GİDİLSE AKP GRUBU KALMAZ’

Söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, iktidarın kayyım politikalarını eleştirerek “Tabii, çeşitli paralel uygulamalar da var. Ahmet Özer on yıldan beri takip ediliyormuş. On yıl geriye gidilirse vallahi burada AKP Grubu kalmaz. FETÖ’ye selamı olmayan, FETÖ’nün eteğini tutmayan, FETÖ’nün etkinliklerine katılmayan , FETÖ’ye övgü düzmeyen milletvekili, bakan yok neredeyse. Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak ’ın da mutlaka resimleri vardır, Bakan kalmaz” dedi. Bakan Bak ise Ağbaba’nın söylemlerine yönelik “Yok” yanıtını verdi.

‘AKP’Lİ BELEDİYE OLUNCA BELEDİYE MECLİSİNDEN SEÇİLİYOR’

AKP’li Giresun Çamoluk Belediye Başkanı Savaş Akarçeşme, AKP’li Konya Ilgın Belediye Başkanı Halil İbrahim Oral, AKP’li Erzurum Aşkale Belediye Başkanı Enver Başaran gibi isimlerin FETÖ soruşturması kapsamında cezaevine girdiğini söyleyen Ağbaba, bu kişilerin yerine kayyım atanmadığını, belediye meclisinden başkan seçildiğini ifade etti. Ağbaba, “Türkiye’nin 1’inci partisiyiz biz. Siz seçim sonuçlarını hazmedemediniz” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’ı Meclis’e davet ettiğini de anımsatan Ağbaba, “Siz Öcalan’la el elesiniz. Ya, burada bu ifadeyi başkası kullansa, Veli Ağbaba kullansa, dese ki: ‘Öcalan gelsin Meclis’te konuşsun’ Bizi ne yaparsınız, bilmiyorum. Sevgili ortağınız böyle bir şey söyledi, sizin Genel Başkanınız bunun doğru olduğunu onayladı. Bir taraftan Öcalan’la gizli kapıların ardında görüşüyorsunuz, diğer taraftan kayyım atıyorsunuz” dedi. CHP’li Ağbaba’nın sözleri üzerine Ağbaba ile AKP Ankara Milletvekili Orhan Yegin arasında sözlü tartışma çıktı.

AKP’Lİ YEGİN MONTAJ GÖRÜNTÜLERİ SAVUNDU

2023 Genel Seçimleri esnasında Millet İttifakı adayı ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun montajlanarak teröristlerle yan yana getirildiği bir video yapılmıştı. Montajlı video, AKP’nin mitinglerinde de gösterilmişti. AKP’li Yegin, tartışma esnasında “Öcalan’ın dağdaki arkadaşları son seçimde senin öve öve bitiremediğin Genel Başkanına destek istiyordu, konuşturma beni” iddiasında bulunarak söz konusu montajlı görüntüleri savundu. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise, “Montajlı videolar yaptınız utanmadan” yanıtını verdi. Ağbaba ise, “Katil, tecavüzcü Osman Öcalan’ı TRT’ye çıkardınız, hâlâ konuşuyorsunuz” yanıtını verdi.