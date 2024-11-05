Kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde yaşanan olaylarla ilgili 9 kişi gözaltına alındı
Kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde dün Özgür Özel’in konuşmasının ardından polis TOMA ve plastik mermilerle belediye önünde bekleyen gruba müdahale etti. Gruptan ise polise taş atıldı. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, gözaltına alınan şahıslarla ilgili işlemin devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "4 Kasım 2024 tarihinde Mardin Büyükşehir Belediyesi çevresinde provokatif eylemlere katılarak güvenlik görevlilerimize taşlı saldırıda bulunduğu tespit edilen 9 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.
NE OLMUŞTU?
Kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde CHP Lideri Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın konuşması sonrası polis TOMA ve plastik mermilerle belediye önünde bekleyen gruba müdahale etti. Müdahale edilen grup polise taş attı.
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