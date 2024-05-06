Genel Merkezde sürpriz isim: O isim CHP’ye mi katılıyor

CHP’de dün MYK toplantısı devam ederken İYİ Parti’den istifa eden Bahadır Erdem de CHP genel merkezine geldi. Seçim sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu desteklediğini açıklayan Erdem’in CHP’ye katılması bekleniyor.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 06.05.2024 - 19:54
Genel Merkezde sürpriz isim: O isim CHP’ye mi katılıyor
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra bugün de Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.

Özel, Bahçeli’yi Meclis’teki makamında ziyaret edecek. CHP kurmayları görüşmenin gündemine ilişkin “Ülke siyaseti çok gerildi. Kutuplaştı. Partilerin birbirleriyle görüşmesi, konuşması gerekiyor. Her zaman diyoruz ki ‘Eskiden liderler bir araya gelir, ülkenin meselelerini konuşabilirdi.’ Biz de yerel seçimlerden birinci parti çıktıktan sonra bu konuda kendimize bir görev edindik. Sayın Bahçeli ile görüşmeyi de bu kapsamda görmek lazım. Liderler ülke gündemindeki konuları, geçen haftaki görüşmeyi değerlendirecektir” dedi. Özel’in diğer partilere de bir ziyaret yapabileceği belirtildi. Öte yandan kurmaylar; CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın “Erdoğan’ın Özgür Özel’le görüşme sebebi İmamoğlu veya Yavaş yerine Özel’le yarışmak istiyor” iddiasına ilişkin “Ben (Erdoğan’ın) yerinde olsam Özgür Özel’le yarışmak istemem” sözlerini de değerlendirdi. Özel’in yerel seçimlerden önce yaptığı “Şu anda takımda iki forvet var. Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu. Günü geldiğinde de arkadaşlarımızdan biri cumhurbaşkanı adayı olacak” açıklamasını anımsattı. Özel’in adaylık gibi bir derdi olmadığını söyleyen partililer, “Genel Başkan’ın bu açıklaması üzerine zaten bir söz söylemek gerekmiyor. Günü geldiğinde başarılı olacak adayın önünü açacağını belirtiyor. Bu konuda başka bir tartışma olması anlamsız değerlendirmesini yaptı.

ERDEM'İN CHP'YE KATILMASI BEKLENİYOR

CHP’de dün MYK toplantısı devam ederken İYİ Parti’den istifa eden Bahadır Erdem de CHP genel merkezine geldi. Seçim sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu desteklediğini açıklayan Erdem’in CHP’ye katılması bekleniyor.

AFYON VE ESKİŞEHİR'E ZİYARET

CHP lideri Özel’in bu hafta perşembe günü Afyonkarahisar, cuma günü Eskişehir belediyelerine ziyaret yapması bekleniyor. Özel’in hafta sonunda da memleketi Manisa’da olacağı kaydedildi.


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