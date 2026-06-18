Gerici dernekler dönemin bitmesini bekledi, yaz okulu açmaya başladı: Vakıflar mesaide

Kamu okullarının vakıf ve derneklerin faaliyet alanına dönüştürülmesi tartışma yaratmaya devam ediyor.

Cumhuriyet’in ulaştığı duyurulara göre Ensar Vakfı ve Peygamber Sevdalıları Vakfı, İstanbul’daki iki kamu okulunda çocuklara yönelik yaz okulu programı düzenleyecek.

HÜDA PAR’a yakınlığıyla bilinen Peygamber Sevdalıları Vakfı’nın yaz okulu programı, İstanbul Sultanbeyli’deki Nilüfer Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yapılacak.

Adı 2016’da Karaman’da 45 çocuğun cinsel istismara maruz bırakıldığı ve fail Muharrem Büyüktürk’ün 508 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı davayla anılan Ensar Vakfı’nın ise Eyüpsultan’daki İslambey İlköğretim Okulu’nda yaz okulu düzenleyeceği duyuruldu.

Cumhuriyet’in ulaştığı bilgilere göre 10- 14 yaş grubuna yönelik programda Kuranıkerim, siyer, fıkıh, ayet-hadis ezberleri, sosyal aktiviteler ve değerler eğitimi başlıkları yer alıyor. Ensar Vakfı Eyüpsultan Şubesi’nin duyurusunda ise yaz okulunun ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik olduğu belirtildi.

Programın İstanbul Eyüpsultan’daki İslambey İlköğretim Okulu’nda düzenleneceği duyuruldu. Afişte “manevi gelişim”, “bilim, sanat ve kültür” ile “spor ve fiziksel aktivite” başlıkları öne çıkarıldı.

‘GÖREVLERİ BU DEĞİL’

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN) Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek, kamu okullarında vakıf faaliyetlerinin yaygınlaşmasına tepki gösterdi.

Bebek, okulların kamusal eğitim alanı olmaktan çıkarılarak belirli vakıf ve cemaatlerin faaliyet sahasına dönüştürüldüğünü söyledi.

Bebek, “Ensar Vakfı ve Peygamber Sevdalıları Vakfı, kamu okullarındaki faaliyetlerini genişletmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Kamu okullarının asli görevinin bilimsel ve laik eğitim vermek olduğunu vurgulayan Bebek, “Okulların görevi herhangi bir vakfın, cemaatin ya da siyasi anlayışın arka bahçesi olmak değil; bilimsel, laik ve kamusal eğitim hizmeti sunmaktır” dedi.

Söz konusu faaliyetlerin yalnızca okul binalarının kullanımıyla sınırlı olmadığını savunan Bebek, mali yükün de kamu kaynakları üzerinden karşılandığını ileri sürdü.