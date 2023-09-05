Gericiler istedi, Feshane'deki 'Ortadan başlamak' sergisine soruşturma açıldı

Yayınlanma: 05.09.2023 - 11:26

Güncelleme: 05.09.2023 - 13:00

İBB Eyüpsultan'daki Artİstanbul Feshane'deki "Ortadan Başlamak" isimli sergi ile ilgili Yesevi Alperenler Teşkilatı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Mican öncülüğünde bir grup gerici, 24 Temmuz'da suç duyurusunda bulunduktan sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yapmıştı.

Sergide "eşcinsellik içeren tablolarla LGBT propagandası yapıldığını" öne süren Mican, "Dini değerlere hakaret, aşağılama ve kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu serginin kapatılmasını talep etmişti.

Grup, daha sonra serginin düzenlendiği alana da saldırıya kalkışmıştı.

İBB'nin Artİstanbul Feshane'de açtığı çağdaş sanat sergisine yönelik saldırı girişimi gerçekleşti. pic.twitter.com/No4yzwSuhg — İBB Haber (@ibbhabercomtr) July 9, 2023

İBB YETKİLİSİNİN İFADESİ ALINDI

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'nca "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İBB Kültür A.Ş'den bir yetkilinin ifadesi alındı. Yetkilinin, sergiyle alakalı bir sorumluluğu olmadığını belirtmesi üzerine savcılık, İBB Genel Sekreterliğine söz konusu serginin organizasyon ve düzenlenmesinden sorumlu kişilerin tespit edilmesi için yazı gönderdi.



