Gericilerin sanatla imtihanı... İBB'nin Artİstanbul Feshane'de açtığı sergiye saldırı girişimi
Art İstanbul Feshane’de yer alan "Ortadan Başlamak" isimli sergiye gericiler tarafından saldırı girişiminde bulunuldu. Gerici grup, eserlerin 'milli ve manevi değerlere hakaret' içerdiğini öne sürdü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Eyüpsultan'daki Artİstanbul Feshane'de açtığı 'Ortadan Başlamak' isimli sergi, ikinci kez saldırıya uğradı.
Artİstanbul Feshane önünde bir araya gelen grup adına basın açıklaması yapan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, sergideki eserlerin milli ve manevi değerlere hakaret içerdiğini söyledi.
"MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZLE ALAKASI YOK"
Serginin kaldırılması için resmi kurumlara da müracaat ettiklerini anlatan Mican, "Kültür sanat adı altında burada sergilenen şeyler kesinlikle sapkınlığı özendirmektedir ve bizim manevi dokumuzla milli kültürümüzle yakından uzaktan alakası yoktur, örtüşmemektir, çatışmaktadır" dedi.
İBB'nin Artİstanbul Feshane'de açtığı çağdaş sanat sergisine yönelik saldırı girişimi gerçekleşti. pic.twitter.com/No4yzwSuhg— İBB Haber (@ibbhabercomtr) July 9, 2023
Açıklamanın ardından grup üyelerinden bazıları Artİstanbul Feshane önünde güvenlik önlemi alan polis engelini aşarak içeri girmek istedi. Polisin geçişe izin vermemesi üzerine kısa süreli arbede yaşandı.
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