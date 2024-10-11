Gezi davası tutukluları 900 gündür hapiste

Yayınlanma: 11.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.10.2024 - 04:00

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası İstanbul İl Koordinasyonu, Gezi tutuklularının 900. gününe ilişkin bugün TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent şubesinde bir basın açıklaması yapacak. Cumhuriyet Gezi tutuklularının aileleriyle konuştu.

Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Kahraman, “Tayfun’un, ortada somut bir suç isnadı olmadan hapiste olması, 900 gün önce de akıl ve hukuk dışı bir şeydi, bugün de öyle” dedi.

“Sadece Tayfun’u değil, tüm ailemizi ve en çok da kızımız Vera’yı cezalandırıyorlar” diyen Kahraman, “Bir tarafta 26 dosyayla dışarıya salınıp cinayet işleyenler, diğer tarafta ‘Ben ne suç işledim’ sorusu cevaplanmadan içeride tutulan ailemizin babası. Dosyamız Anayasa Mahkemesi’nin önünde bir yıldır bekliyor. Resmen adalet kördüğüm. Biz, tam 900 gündür bu kördüğümün çözülmesini bekliyoruz. Çözüldüğünde sadece biz değil, tüm ülke nefes alacak” ifadelerini kullandı.

Atalay’ın babası Mustafa Atalay ise “Gezi eylemine katılan her bireyin yönetimle ilgili bir itirazı vardı. Bu eylemler ak süt gibi tertemizdir” dedi.