Gezi Davası'nda yeni gelişme: Dosya mütalaa için savcıya gönderildi

Yayınlanma: 09.10.2024 - 12:09

Güncelleme: 09.10.2024 - 12:14

Gezi Parkı Ana Davası kapsamında, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan haklarında verilen 18'er yıl hapis cezaları Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından bozulduktan sonra tahliye edilen Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin yeniden yargılandıkları davanın üçüncü duruşması bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Ayşe Mücella Yapıcı, Yiğit Ali Ekmekçi ile Ali Hakan Altınay'ın katılmadığı duruşmada avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü vekili de katıldı.

MÜCELLA YAPICI'NIN BERAAT ETTİĞİ DOSYA MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Mahkeme heyeti, bir önceki duruşmada Mücella Yapıcı'nın daha önce, "2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanıp beraat ettiği ve kararın kesinleştiği dosyanın mahkemeye gönderildiğini belirtti. Beyanları sorulan avukatlar, eksik hususların giderilmesini talep etti.

DOSYA MÜTALAAYA GÖNDERİLDİ

Mahkeme, esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için dosyanın duruşma savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı 10 Aralık'a erteledi.