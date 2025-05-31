Gezi'nin 12. yıl dönümünde Taksim'e abluka: İstiklal Caddesi’ne çıkan tüm sokaklar kapatıldı, metro ve füniküler durduruldu

Gezi Direnişi'nin 12. yıl dönümünde Taksim Dayanışması, Türkiye'nin yakın tarihindeki en kitlesel halk hareketlerinden biri olan Gezi eylemleri için anma çağrısı yaptı. Toplanma saati olarak bugün saat 19.00 gösterildi.

Anma çağrısı sonrası İstanbul Valiliği, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonlarının saat 15.00 itibarıyla kapatıldığını duyurdu. Aynı şekilde, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı da ulaşıma kapatıldı.

BEYOĞLU POLİS ABLUKASINDA

Anma öncesi sabah saatlerinden itibaren Beyoğlu'nda olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

İstiklal Caddesi’ne çıkan tüm ara sokaklar, polis bariyerleriyle kapatıldı.

Galatasaray Meydanı, dört koldan polis tarafından çevrildi.

Bölgeye çok sayıda çevik kuvvet polisi ve TOMA sevk edildi.

12 YILDIR AYNI KORKU!

12 yıl önce başlayan Gezi Direnişi, AKP’nin şehircilik politikalarına, rant projelerine ve baskıcı yönetime karşı ülke çapına yayılan büyük bir protesto dalgasıydı. Bu yılki anma girişimleri de yine geniş çaplı güvenlik önlemleri ve yasaklarla karşılaştı.