Gezi tutukluları için başlatılan Adalet Nöbeti 5 ayı geride bıraktı

22 Eylül 2022 Perşembe, 18:45

TMMOB ve bağlı meslek odalarının Gezi Davası tutukluları için başlattığı Adalet Nöbeti’nin 5’inci ayı geride kaldı. Meslek odaları Adalet Nöbeti’nin 150’nci gününde Mimarlar Odası’nda basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasına Mimarlar Odası Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkan Yardımcısı Ali Atakan, Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreteri Nihal Evirgen, Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Muteber Osmanpaşaoğlu, Şehir Plancıları Odası Genel Sekreteri Ayhan Erdoğan, Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı Ceren İlter, Halkevleri Bölge Temsilcisi Serdar Kibar katıldı.

Mimarlar Odası Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şunları söyledi:

“ARKADAŞLARIMIZ SERBEST KALANA KADAR ADALET NÖBETİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”

Adalet Nöbeti’nin beşinci ayındayız, 26 Nisan’dan bu yana Mücella Yapıcı, Can Atalay ve Tayfun Kahraman arkadaşlarımız bizlerden uzakta ve özgürlüklerinden mahrumlar. Beş aydır Adalet Nöbeti’ni sürdürüyoruz. Kimse Adalet Nöbetimizin bittiğini düşünmesin. Arkadaşlarımız dışarı çıkana kadar Adalet nöbetlerimiz İstanbul’da İzmir’de ve Ankara’da saat 17:00-20:00 arasında sürecek. Türkiye’de gün geçmiyor ki yeni adaletsizlikler yaşanmasın.





Gezi Davası ile başlayan tutuklamalar, arkasından Canan Kaftancıoğlu’na getirilen siyasi yasak, sonra sesini çıkaran herkese karşı hedef göstermeler, geçtiğimiz haftalarda benim hukuksuz bir şekilde devlet memurluğundan çıkartılmam, Musa Anter davasının zaman aşımıyla karşı karşıya kalması, Ekrem İmamoğlu hakkında açılan davada bir sıkıyönetim mahkemesi uygulaması, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Emre Madran Basın Ödülleri kapsamında terör örgütü propagandası yapmaktan yargılanması tüm bunlar Türkiye’de yaşanan adaletsizliklerin bir ürünüdür. Arkadaşlarımız serbest kalana kadar Adalet Nöbeti’ni bırakmayacağız. Çünkü bu ülkede her gün bir adaletsizlik yaşandığını görüyoruz. Yarın kimin başına nasıl bir adaletsizlik geleceğini bilmediğimiz bir hukuksuz süreçle karşı karşıyayız.

“VERA’NIN DÖKTÜĞÜ HER GÖZYAŞININ HESABINI YARGI ÖNÜNDE SORACAĞIZ”